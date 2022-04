Speciale Tutto Molto Bello | Barcellona – Eintracht, una partita che ha fatto la storia

E non solo per il 3-2 con cui i tedeschi hanno cacciato Xavi e compagni dall’Europa League

Alain de Benoist diceva che se forse i ribelli non cambieranno mai il mondo, sicuramente il mondo non cambierà mai i ribelli. Applicando la massima al tifo blaugrana, fino a ieri era più o meno lo stesso. Tifare il Barça, a prescindere dal risultato. Un club che fa dell’appartenenza e della fratellanza il suo motto, la sua essenza vitale. Già dall’inno, in verità non troppo diverso da quello di altre squadre, ma tant’è: una bandera ens agermana, una bandiera ci affratella. Per quello che è mès que un club, il senso d’appartenenza è tutto: a partire dall’autonomismo, cardine di un sentire che per decenni ha condizionato -anche tramite attentati ed omicidi- la Spagna politica. Barcellona è la Catalogna, la Catalogna è il Barcellona. In ogni suo aspetto.

Valerio Campagnoli (foto The Star)