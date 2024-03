Spareggi Euro2024: Georgia e Polonia battono Grecia e Galles ai rigori, l’Ucraina rimonta l’Islanda

Tempo di lettura 1 minuto

Nelle tre gare di playoff i georgiani ottengono dal dischetto la prima qualificazione della loro storia, successo ai penalty anche per i polacchi, gli ucraini rimontano ancora

Come da attese, i tre spareggi per accedere ad Euro2024 sono stati tesi, equilibrati e pieni di colpi di scena. La Georgia, dopo 120 minuti più recupero chiusi sullo 0-0, ha battuto la Grecia ai rigori centrando la sua prima storica qualificazione alla fase finale di un europeo. Con Kvaratskhelia autore di un’ottima partita ma uscito per infortunio all’inizio del secondo tempo supplementare, ci ha pensato Kvekveskiri a siglare il penalty decisivo, dopo gli errori dei greci con Giakoumakis e Bakasetas. I georgiani approdano nel Gruppo F, insieme a Portogallo, Repubblica Ceca e Turchia.

Nelle altre due gare, l’Ucraina ha avuto la meglio sull’Islanda per 2-1, rimontando il gol segnato alla mezz’ora del primo tempo dal solito Gudmundsson grazie alle reti di Tsygankov e Mudryk nella ripresa. Dopo quello con la Bosnia di giovedì, altro ribaltone per gli ucraini, che finiscono nel Gruppo E di Euro2024 insieme a Belgio, Slovacchia e Romania. Successo dal dischetto infine anche per la Polonia, sul campo del Galles. Dopo tempi regolamentari e supplementari terminati sullo 0-0 si va ai rigori: i polacchi li segnano tutti e cinque, i gallesi sbagliano l’ultimo con James. Decisiva la parata di Szczesny che porta i suoi compagni all’Europeo, dove saranno inseriti nel raggruppamento D con Paesi Bassi, Austria e Francia.

