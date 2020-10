Spareggi Euro 2020 e 3° giornata Nations League: vincono Spagna e Germania, pari tra Francia e Portogallo

Iberici e tedeschi battono rispettivamente Svizzera ed Ucraina, l’Inghilterra vince contro il Belgio in rimonta e lo sorpassa

In questa settimana, con i campionati fermi, le nazionali si sono sfidate su due fronti: spareggi per Euro 2020, ora diventato di fatto Euro 2021, e Nations League. Vediamo intanto come sono andati gli spareggi.

Su otto match, ben tre si sono risolti ai calci di rigore: l’Irlanda del Nord, dopo i supplementari chiusi sull’1-1, ha eliminato la Bosnia dal dischetto, stesso discorso per Scozia e Slovacchia, rispettivamente contro Israele e Irlanda. La Serbia invece ha vinto ai supplementari contro la Norvegia grazie alla doppietta del laziale Milinkovic-Savic. Nelle altre gare Islanda e Macedonia del Nord battono 2-1 Romania e Kosovo, la Georgia ha la meglio per 1-0 in casa sulla Bielorussia, mentre l’Ungheria espugna 3-1 il campo della Bulgaria. Delle otto squadre ora rimaste, solo quattro accederanno alla fase finale del prossimo europeo. Veniamo invece alla Nations League.

Lega A

Gruppo 1: In questo girone pareggiano 0-0 Olanda e Bosnia ma anche Polonia ed Italia. Tutte le squadre guadagnano un punto dunque e gli Azzurri si confermano primi nel raggruppamento a +1 su polacchi ed olandesi. Per l’analisi e le pagelle del match dell’Italia basta cliccare QUI.

Gruppo 2: Nel secondo raggruppamento della Lega A i riflettori erano puntati sul big match tra Inghilterra e Belgio. Ai diavoli rossi non è bastato il gol del solito Lukaku, gli inglesi hanno rimontato grazie alle reti di Rashford e Mount, centrando una vittoria per 2-1 che vale il sorpasso al primo posto in classifica. Nell’altra gara del girone la Danimarca ha battuto 3-0 in trasferta l’Islanda.

Gruppo 3: In questo gruppo 2-1 della Croazia alla Svezia, mentre pareggiano 0-0 nel big match Francia e Portogallo. Transalpini e lusitani restano primi a pari merito a quota 7, mentre la Croazia ottiene i primi tre punti del girone.

Gruppo 4: In quest’ultimo raggruppamento vincono le due big Spagna e Germania. Gli iberici ringraziano Oyarzabal e battono 1-0 la Svizzera, mentre i tedeschi espugnano 2-1 il campo dell’Ucraina grazie alle reti di Ginter e Goretzka. La Spagna resta prima a +2 sulla Germania.

Lega B

Gruppo 1: Nel primo raggruppamento di questa lega poker della Norvegia alla Romania e vittoria di misura dell’Austria sul campo dell’Irlanda del Nord. Austriaci e norvegesi procedono a braccetto in testa alla classifica e toccano entrambe quota 6 punti dopo 3 giornate.

Gruppo 2: In questo gruppo la Scozia batte 1-0 in casa la Slovacchia, mentre la Repubblica Ceca si impone 2-1 in trasferta contro Israele. Gli scozzesi conservano il primato, con 7 punti, tenendo a distanza di un punto i cecoslovacchi.

Gruppo 3: Nel terzo raggruppamento della Lega B c’è da registrare l’1-1 tra Russia e Turchia e la vittoria esterna dell’Ungheria sul campo della Serbia per 1-0. Gli ungheresi accorciano sui russi, che rimangono comunque primi nel girone a +1 sui rivali.

Gruppo 4: Nel quarto gruppo infine la Finlandia batte 2-0 in casa la Bulgaria, mentre Galles ed Irlanda pareggiano 0-0. Dopo tre giornate ci sono ancora i gallesi in testa alla classifica, ma ora hanno solo un punto di vantaggio (7 a 6) sulla Finlandia.

Lega C

Gruppo 1: In questo girone vincono sia Lussemburgo che Montenegro, entrambe 2-0 rispettivamente contro Cipro e Azerbaigian. I montenegrini restano primi a punteggio pieno, a +3 proprio sui lussemburghesi.

Gruppo 2: In questo raggruppamento due pareggi in due gare: Estonia e Macedonia del Nord fanno 3-3, mentre Georgia e Armenia concludono il loro match sul 2-2. Tutte le squadre guadagnano un punto dunque e le posizioni restano invariate: Macedonia e Georgia sono ancora prime a pari merito con 5 punti.

Gruppo 3: Nel terzo gruppo di questa lega vincono le prime due in classifica, Grecia e Slovenia, rispettivamente 2-0 contro la Moldavia e 1-0 sul campo del Kosovo. Greci e sloveni procedono appaiate a quota 7 punti in classifica dopo tre giornate.

Gruppo 4: Nell’ultimo raggruppamento della Lega B persiste l’equilibrio assoluto: pareggiano 0-0 Kazakistan e Albania e pareggiano anche Lituania e Bielorussia per 2-2. Tutte le squadre del girone fanno un passo in avanti e rimangono tutte e quattro al primo posto in classifica a quota 4 punti.

Lega D

In questa Lega nel Gruppo 1 ci sono stati due pareggi: 1-1 tra Faer Oer e Lettonia e 0-0 tra Andorra e Malta. Nel Gruppo 2 San Marino ha riposato, mentre Gibilterra ha battuto 1-0 in trasferta il Liechtenstein.

Luca Missori

(Fonte immagine: Calciomercato.it)