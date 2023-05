Spalletti saluta Napoli: “Sono stanco, mi riposo”

Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis, ha parlato anche il tecnico appena scudettato. Ora gli azzurri sono ufficialmente alla ricerca di un nuovo allenatore

“Ho bisogno di riposarmi, mi sento un po’ stanco e non cambio idea. Si diventa grandi per le decisioni che si prende. Ho deciso io. Mi fermo un anno? Non so che vuol dire sabbatico, ma so che vuol dire stare fermo. De Laurentiis ha detto quello che giustamente ci siamo detti alla prima cena e mi fa piacere l’abbia fatto. Mi mancherà un po’ tutto e me ne accorgerò quando giocherà il Napoli“. Queste le parole di Luciano Spalletti, a margine del premio Mcl Ussi “Inside the sport 2023, il calciomercato tra business e pallone, organizzato a Coverciano. Dunque, dopo l’annuncio di De Laurentiis da Fazio a ‘Che Tempo che Fa’, anche Spalletti ha annunciato le sue dimissioni dal Napoli. Ora il Napoli va alla ricerca di un nuovo allenatore. In pole Luis Enrique.

Sandro Caramazza