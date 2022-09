Spalletti rischia di perdere un titolare in vista di Rangers-Napoli

Gli azzurri devono fare i conti con le condizioni di Lozano. Il messicano non ha svolto l’ultimo allenamento di squadra per una sindrome influenzale. Potrebbe saltare la gara contro gli scozzesi

In casa Napoli c’è attenzione per le condizioni di Hirving Lozano. L’attaccante messicano non ha svolto l’ultimo allenamento con la squadra e rischia di saltare la delicata trasferta di Champions League a Glasgow contro i Rangers. Gara che doveva essere disputata oggi, ma che per motivi di ordine pubblico legati alla morte della Regina Elisabetta II, sarà giocata nella serata di domani. Lozano potrebbe saltare la trasferta in Scozia per una sindrome influenzale. Al suo posto pronto in emergenza Matteo Politano. Il Napoli di Spalletti è chiamato a dare continuità alla grande impresa contro il Liverpool di sette giorni fa.

Sandro Caramazza