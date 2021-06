Spalletti al Napoli: inizia una nuova era nella società campana

L’allenatore toscano siederà per la prima volta su una panchina di un club del Sud Italia: ecco tutte le novità che quest’ultimo porterà con sé

Era il 28 maggio quando Luciano Spalletti apponeva la sua firma sul contratto che lo avrebbe legato alla società campana per due anni a circa tre milioni di euro a stagione. Appena il giorno dopo, con un consueto tweet sul suo profilo social, il presidente Aurelio de Laurentiis ne annunciava l’ufficialità: «Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro».

E’ passato quasi un mese da quel giorno e le voci e le indiscrezioni su quello che sarà il nuovo Napoli targato Spalletti non hanno smesso di rincorrersi. Cerchiamo di fare ordine rispetto a quelli che saranno i principali cambiamenti che il tecnico di Certaldo apporterà alla sua nuova squadra a partire dal 1° Luglio.

La foto con il quale Luciano Spalletti è stato annunciato come tecnico del Napoli ai suoi nuovi tifosi

In porta si ripartirà da Meret, il quale diventerà il titolare della compagine azzurra – con buona pace di David Ospina – e al quale è già stato proposto il rinnovo del contratto. In difesa la priorità è quella di portare a casa un terzino, visto anche il probabile addio di Elseid Hysaj: l’obiettivo principale è Emerson Palmieri – esploso con Spalletti a Roma nella stagione 2016-17 –, difensore del Chelsea e della Nazionale italiana che andrebbe ad affiancarsi a Kalidou Kolulibaly, uno tra Amir Rrahmani e Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo nella difesa titolare.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, sono tre i nomi che il Napoli sta prendendo in considerazione: il primo è quello di Basic del Bordeaux, che da giorni rimbalza anche dalla Francia; il secondo è quello di Thorsby della Sampdoria; il terzo, connazionale del doriano e che già in passato era stato accostato all’Italia con insistenza, è Sander Berge dello Sheffield United, in Inghilterra. Da valutare la situazione di Fabian Ruiz – in caso di ghiotta offerta, potrebbe essere sacrificato – mentre dovrebbero essere intoccabili Piotr Zieliński, Diego Demme, Eljif Elmas e probabilmente anche Stanislav Lobotka, il quale dovrà dimostrare di essere “da Napoli“. Scontato invece il ritorno al Chelsea di Tiemouè Bakayoko, pupillo dell’ex tecnico Gattuso ma non apprezzato da quello toscano.

Capitolo attacco: in attesa di capire come si risolverà la questione contrattuale di capitan Lorenzo Insigne – vicino alla scadenza del contratto nel 2022 e rispetto al quale non arrivano segnali concreti per un rinnovo –, la punta titolare sarà il talentuoso Victor Osimhen, affiancato probabilmente da Hirving Lozano e Matteo Politano. Da capire la situazione legata a Petagna: come riporta Tuttomercatoweb, l’ariete triestino potrebbe continuare a rafforzare un reparto non necessariamente destinato a subire ritocchi (con la probabile conferma di Mertens), ma che si ritroverebbe di nuovo a corto di argomenti a gennaio, quando Osimhen dovrà partecipare alla Coppa d’Africa.

Dopo le due Coppe Italia e la Supercoppa Italiana conquistate alla Roma, i due campionati russi – più una una Coppa e una Supercoppa nazionale – vinti con lo Zenit San Pietroburgo e la Coppa Italia di Serie C ottenuta con l’Empoli nel 1996, a Spalletti è richiesto di entrare almeno nelle prime 4 la prossima stagione: dopo 2 anni senza Champions League, il Napoli non può più permettersi di mancare in questa competizione. Al tecnico di Certaldo, riuscito a portare i suoi club al principale torneo d’Europa 11 volte su 12 tentativi a partire dalla stagione 2004/05, il compito di centrare tale obiettivo.

Fonti foto: CalcioNapoli24, Corriere dello Sport

Fabrizio Scarfò