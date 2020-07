Spal-Torino 1-1, i granata restano in Serie A

Match nervoso e poco spettacolare fra due squadre che sono già con le infradito ai piedi, nonostante il pareggio sia utilissimo ai piemontesi per ottenere la salvezza matematica

Nessuno si meraviglierebbe se la sfida dello stadio Paolo Mazza fra Spal e Torino dovesse terminare 0 a 0. I ferraresi sono già in Serie B e non hanno praticamente stimoli, lo dimostrano le sei sconfitte consecutive che hanno condannato inesorabilmente la squadra di Di Biagio alla retrocessione. I granata fuori casa hanno collezionato appena 13 punti, solo il Brescia e gli avversari odierni hanno fatto peggio.

Di Biagio concede la vetrina della Serie A a Thiam fra i pali, coppia d’attacco formata da Di Francesco e bomber Petagna. Risponde Longo con una formazione iper offensiva che prevede il tridente Verdi-Zaza-Belotti e Berenguer a centrocampo.

Formazioni ufficiali:

SPAL (4-3-1-2): Thiam; Cionek, Vicari, Salamon, Fares; Murgia, Missiroli, Dabo; Strefezza; Di Francesco, Petagna.

Allenatore: Luigi Di Biagio.



Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi, Meité, Rincon, Berenguer; Verdi; Zaza, Belotti.

Allenatore: Moreno Longo.

Il film della partita – Nessuna delle due squadre ha intenzione di giocare col coltello fra i denti. Al Torino basta un pari per assicurarsi la permanenza in Serie A, mentre la Spal è già con la testa al prossimo campionato di Serie B. L’inizio volenteroso dei granata illude solo per pochi minuti, ma Zaza è tanto intraprendente quanto impreciso sotto porta. Thiam e Sirigu non si sporcano nemmeno i guanti.

La seconda frazione vede Belotti divorarsi una ghiotta occasione al 52′, il Gallo calcia di rimbalzo un pallone facile facile che finisce di poco sulla destra. Si tratta del preludio al vantaggio piemontese che arriva con Simone Verdi al 58′, grandissima conclusione dell’attaccante 28enne in prestito dal Napoli che va ad infilarsi sotto al sette di sinistra. Il Torino si rilassa fin troppo, convinto di poter gestire la gara fino al termine, ma la presupponenza granata viene punita all’80’ dalla bellissima rete di Marco D’Alessandro che fissa il punteggio sull’uno a uno.

Partita prevedibilmente non entusiasmante, il Torino super offensivo non riesce ad avere la meglio di una Spal evanescente come al solito. Poco importa, il punto che vale la salvezza matematica è stato portato a casa, ma per Cairo si aprono le porte di una profonda rifondazione, a partire dall’allenatore. In pole per la panchina granata sembra esserci l’ex Milan Giampaolo.

FOTO: Torinofc.it

Marco Fabio Ceccatelli