Spal Roma 1-6: goleada e quinto posto. Analisi e pagelle

Dilagano i giallorossi che chiudono un ottimo set e rispondono al Milan

Termina 1-6 a Ferrara Spal Roma, decisive le marcature di Kalinic, Carles Perez, Kolarov, Bruno Peres (x2) e Zaniolo; inutile la rete di Cerri nel primo tempo. Capitolini quinti da soli a quota 61 punti

Spal: Letica; Tomovic, Vicari, Felipe, Sala; Strefezza, Dabo, Valdifiori, D’Alessandro; Murgia; Cerri.

Roma: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Kalinic.



GIALLOROSSI AVANTI

Roma che fa la partita e Spal che gioca di rimessa ma con orgoglio e impegno nonostante la già matematica retrocessione in Serie B. Al minuto 11′ i giallorossi passano in vantaggio con Kalinic, che sfrutta il rimbalzo per battere Letica. Gol convalidato dopo visione al Var del signor Manganiello per sospetto offside. Gli spallini non ci stanno e al 24’esimo trovano il pari: pennellata di Valdifiori e colpo di testa di Cerri, che prepotentemente batte Pau Lopez. La Roma alza i giri del motore rendendosi pericolosa con Kolarov prima e Cristante poi, palla di poco fuori in entrambi i casi. Al 35’esimo la Spal prova il colpo grosso con D’Alessandro, che non riesce a mettere in rete il suggerimento di Cerri, dopo l’errore di Pau Lopez. Provvidenziale Diawara in recupero. Al 38′ però gli ospiti passano in vantaggio: Carles Perez si mette in proprio e con un tiro centrale sorprende Letica per l’1-2.

ROMA ESAGERATA

La ripresa è un monologo giallorosso, con una Spal troppo passiva e priva di forze per pungere l’avversario. Dopo due minuti di secondo tempo, infatti, la Roma va sul 1-3 con una fucilata dalla distanza di Kolarov, che va a terminare nell’angolino basso di sinistra. Al minuto 52′ c’è gloria anche per Bruno Peres, il cui tap-in area batte ancora il povero Letica per il poker capitolino. Otto minuti più tardi ci prova il neo-entrato Zaniolo (al posto di Pellegrinii), con una conclusione fuori di un nonnulla. Per i padroni di casa, l’orgoglio comunque non manca mai, tant’è che cercano di riaprire i giochi prima con Di Francesco e poi con Petagna, ma in entrambi i casi poca precisione e bravura di Pau Lopez negano le reti. Al minuto 75′ Bruno Peres si ripete: buona azione personale, si accentra e grande conclusione a battere Letica per 1-5. Nel finale, rosso per il tecnico spallino Di Biagio e 1-6 firmato Zaniolo dopo una grandissima azione in solitaria.

Spal bene per un tempo, poi troppo alla stregua dei giallorossi nel secondo tempo. B matematica da ormai una giornata e agonia quasi conclusa.

Bene la Roma che agguanta un importante vittoria, rispondendo al successo del Milan in casa del Sassuolo. Tante note positive, dalla doppietta di Bruno Peres al secondo gol dopo l’infortunio di Zaniolo

PAGELLE

Pau Lopez: 5 Sbaglia alcune uscite lasciando la porta sguarnita. Nel primo tempo salvato da Diawara.

Mancini: 6 Bene nel complesso, bloccando le avanzate degli attaccanti avversari. Dal 56′ Cetin: 6 Entra e fa il suo

Smalling: 6,5 Bene come i suoi compagni di reparto, diligente e attento.

Kolarov: 6,5 Mezzo punto in più per il “gollazzo” nella ripresa, un po’ distratto nella prima parte.

Bruno Peres: 7,5 Ritrovato il brasiliano dopo alcuni anni persi nel vuoto. Oggi doppietta e prestazione eccellente

Diawara: 6,5 Bene in fase di interdizione, legna e muscoli come al solito

Cristante: 6 Pericoloso anche in avanti con alcuni tiri da fuori, bene in regia con l’ex Napoli. Dal 56′ Villar: 6 Sufficienza per il giovane centrocampista spagnolo

Spinazzola: 6 Solita corsa e qualità in fascia, peccato per il problema fisico che lo ha costretto a uscire nell’intervallo. Dal 46′ Zappacosta: 6 Gara ordinata dell’ex Chelsea, senza sbavature né eccelsi

Carles Perez: 7 Sempre attivo e dinamico, suo il gran gol che ha portato la Roma avanti alla fine del primo tempo. Dal 82′ Kluivert: S.v

Pellegrini: 6,5 Solita qualità per il ragazzo scuola giallorossa, oggi a secco di reti in una giornata abbastanza ricca. Dal 56′ Zaniolo: 7 Entra alla grande per abbattere le critiche dei giorni scorsi, concludendo il match con una rete da fenomeno.

Kalinic: 7 Sostituisce bene Dzeko, siglando la prima rete della gara. Due gare da titolare due gol (Brescia docet)

Fonseca: 6,5 Aveva predicato calma e attenzione alla vigilia, dal risultato si può capire che i suoi giocatori lo hanno ascoltato alla grande. Quinto posto ottenuto, ora testa alle ultime 3 di campionato e poi sarà EL.

Post-match Fonseca

” Bella prestazione dei ragazzi, che hanno vinto una gara comunque non facile sulla carta. Zaniolo ha fatto bene quando è entrato, trovando anche il gol. Lui e Pellegrini li vogliamo tenere”.

Sandro Caramazza