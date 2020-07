Spal-Milan: un punto che non serve a nessuno – Analisi e Pagelle

Pareggia a Ferrara la squadra di Pioli dopo le vittorie con Lecce e Roma. Sotto per 2-0 riesce a rimontare con Leao e un autogol di Vicari. Nei secondi finali assedio rossonero, ma il gol della vittoria non arriva. La squadra di Di Biagio ammirevole per cuore e spirito di lotta, negli ultimi minuti però non ha saputo tenere la palla

Nella Ferrara un tempo tra le culle del Medioevo italiano, la gloriosa Mediolanum oggi Milan cerca i tre punti necessari dopo le vittorie su Lecce e Roma per continuare a rincorrere l’Europa. Nei primi minuti la squadra di Pioli sviluppa il piano d’attacco fatto di cinque movimenti diversi: Rebic in profondità, Calhanoglu da sinistra verso il centro, Paquetà tra le linee della trequarti spallina, Castillejo (che uscirà subito per infortunio) con i piedi sulla riga della fascia destra e Theo, il treno, Hernandez a fare il discesista per tutta la corsia sinistra. La Spal difende e aggredisce con un 4-4-2 solido in cui davanti cercano il colpaccio Petagna e il vecchio bucaniere Floccari.

Il Milan, nei primi venticinque minuti, gioca e trova un Paquetà nel vivo della manovra. Con lui c’è Calhanoglu in vena di usare il temuto (dagli avversari) sinistro, mentre Rebic scappa via in allungo verso la porta ma poi incespica sulla palla e la prima occasione per segnare se ne va. La Spal tiene e su un calcio d’angolo segna. Cross al centro, difesa del Milan ferma e alla caccia del pallone senza riuscire a respingerlo: sulla mischia Valoti uncina di destro e la palla fila lenta in gol alla destra di Donnarumma.

Reagisce il Milan e Calhanoglu chiama col sinistro a giro Letica a una parata in tuffo tecnicamente buona. Alla mezz’ora nasce una taburella tra un rinvio di testa di Gabbia e uno di Dabo, raccoglie la palla Floccari e slancia la gamba. Destro al volo e 2-0 con cui finisce il primo tempo, mentre l’arbitro annulla al Var un gol a Calhanoglu per fuorigioco di Rebic.

Quando inizia la ripresa il Milan prova ad accelerare subito: entra Leao per Calabria. La trazione anteriore adesso prevede uno schieramento diverso 4-3-1-2 con Calhanoglu trequartista. Anche la Spal cambia perché gioca in dieci dopo l’espulsione di D’Alessandro al 43° del primo tempo, dentro Missiroli e Fares esce Floccari gol. Quattro tiri da fuori di Paquetà nei primi dieci della ripresa, mentre la Spal combatte con Petagna che difende la palla e aspetta Missiroli in appoggio. Al ’64 entrano Laxalt e Ibrahimovic, col pizzetto alla Al Pacino, per Hernandez ammaccato e Rebic che non ha mai tirato in porta. E’ una sventagliata di cambi e posizionamenti nuovi, ma di occasioni rilevanti non ce ne sono. Su un cross tagliatissimo di Saelemaekers, che gioca terzino, Ibrahimovic alza di testa da buona posizione. Poi a dodici dalle fine segna con un bel piatto destro Leao e le speranze si riaccendono. Adesso è attacco contro difesa a cui partecipa anche Bonaventura. All’inizio del quarto di recupero su una palla laterale Vicari interviene in scivolata e infila la propria porta per un 2-2 che scontenta tutti e non serve a nessuno. Il Milan che arresta la sua corsa e la Spal che vede sfuggire una vittoria che tutto sommato avrebbe meritato, chiudono con molti rimpianti.

Lotta con cuore e attenzione la Spal e sul 2-0 meritato ci crede, giustamente. Poi dopo il gol di Leao non sa più tenere la palla e subisce un infortunio di Vicari che non valuta bene un cross e infila Letica per un pareggio che sa di beffa. Il Milan attacca ma non sfonda, poi con Leao in campo è più profondo e segna. Ora inizia il ciclo decisivo.

Pagelle

Donnarumma 6: Sul primo gol può poco perché la palla esce da una selva di gamba dentro l’area. Sul secondo Floccari calcia da lontano colpendo dal basso verso l’alto, forse è leggermente avanti e pur stendendo le braccia al massimo non può intervenire.

Calabria 5,5: Nel primo tempo non spinge mai, solo al ’45 riceve una pallone stupendo e lo calcia al volo d’esterno sul palo lungo, sfiorando il gol. In queste partite deve portare più cross agli attaccanti. (Dal ’46 Leao 6,5: Entra determinato e porta subito la profondità che Rebic non dava. Quando gioca la palla lo fa con qualità tecnica nel controllo e nel passaggio. Segna il gol della speranza e poi va a far coppia con Ibrahimovic senza timori)

Gabbia 5: Incerto sul calcio d’angolo che porta al gol Valoti, c’è anche un mezzo fallo di mano a suo carico. Nella ripresa respinge troppo centrale di testa e Dabo raccoglie per preparare la magia di Floccari. Un po’ troppo frenetico nelle scelte.

Romagnoli 6: Anche lui poco presente sul calcio d’angolo del vantaggio spallino. Poi recupera posizione e convinzione, si spinge anche in avanti per aiutare la squadra a rimontare il 2-0 di svantaggio.

T. Hernandez 5,5: Primo tempo buono fino alla mezz’ora, scende e appoggia l’azione. Poi progressivamente esce dalla gara fino a infortunarsi dopo uno scontro. L’insufficienza si spiega per due motivi: col sinistro che ha deve tirare di più da fuori e crossare meglio. (Dal ’65 Laxalt 6: occupa la posizione di terzino sinistro e va al cross, combatte e partecipa all’assalto finale credendoci)

Bennacer 5,5: Costruisce poco ed è meno lucido nella visione del gioco rispetto al solito. Gli manca il passo e l’idea di un calcio verticale contro una squadra molto ben chiusa come la Spal, che sarebbe stato necessario. (Dal ’70 Bonaventura 6: Va a piazzarsi tra le linee come guastatore e non come centrocampista centrale, ma è giusto tatticamente così perché sotto 2-0 non c’era da preservare gli equilibri tattici. Tira anche in mischia e fa densità offensiva)

Kessie 5,5: Poco filtro da parte sua, uno solo inserimento in area. Insomma troppo poco per aggredire i centrali della Spal, Valdifiori e Dabo che giocano molto bene e dominano a centrocampo la sfida con lui e Bennacer.

Castillejo s.v. Sta con i piedi sulla riga laterale destra come con il Lecce e con la Roma, ma dopo ’15 abbandona e non si può valutare la sua partita. (Dal ’15 Saelemaekers 6,5: All’inizio entrando a freddo deve scaldare i muscoli e nasce qualche errore, poi si sposta per contingenze tattiche terzino e indovina una serie di cross liftati col suo educato sinistro. Partecipa all’assalto finale ed è la spina nel fianco della coraggiosa Spal)

Paquetà 6: Parte trequartista, prosegue intermedio, chiude tra gli incursori in una squadra tutta protesa in avanti e spezzata in due per segnare. Gioca una partita con buon impegno, si muove e tira anche una bella stangata da fuori. Manca ancora determinazione nel gesto tecnico con cui deve definire la giocata decisiva.

Calhanoglu 6: E’ il voto medio tra primo tempo e secondo. Nella prima frazione è il migliore dei suoi, parte da sinistra e si accentra con questo movimento segna pure ma la Var annulla per fuorigioco del suo assistman, Rebic. Poi nel secondo tempo Pioli lo sposta trequartista e non ha più spazio di movimento intasato com’è il settore centrale. Mancano i suoi passanti centrali verticali all’attacco del Milan.

Rebic 5: Il suo ruolo è attaccare la profondità, nel primo tempo lo fa due volte. Nella prima solo davanti a Letica incespica e perde tempo e occasione. Nella seconda serve bene Calhanoglu, ma la Var lo pesca in fuorigioco che c’è. Poco aggressivo e sfortunato. (Dal ’65 Ibrahimovic 6: Non può essere, logicamente, al 100% della forma dopo l’infortunio, ma è sempre un guerriero. Gioca doppio centravanti con Leao e ha subito su cross di Saelemaekers la palla per segnare. Lo stacco è eccellente la conclusione meno. La sua presenza infonde coraggio nel Milan: è il carisma di chi non vuole perdere, mai)

Pioli 6: Scegli la formazione delle ultime tre partite in termini di schieramento, il 4-2-3-1 e cerca molti movimenti offensivi dai suoi quattro attaccanti. Nel secondo tempo, con la Spal in dieci, cambia e passa al 4-3-1-2 cercando con il trequartista e i due centrvanti di andare ad attaccare l’area centralmente. Buona la mossa Leao e l’idea di abbassare Saelemaekers nel ruolo di esterno basso a destra.

Le parole di Stefano Pioli: “Era una partita che volevamo vincere per continuare la nostra striscia di vittoria. L’abbiamo aggredita bene con il giusto approccio, ma siamo stati poco precisi e poco lucidi negli ultimi 16 metri. Le partite vanno sempre giocate, ma ci vuole più attenzione. Nelle situazioni in cui abbiamo subito gol dovevamo stare attenti. C’è stata anche una bella reazione, abbiamo concluso in porta 25 volte ma serve più precisione. Leao? Può leggere meglio determinate situazioni e il rientro di Ibra può essere importante per lui. Ci aspettano tre partite molto difficili e stimolanti allo stesso tempo. Dobbiamo farci trovare pronti perché abbiamo le qualità di fare bene con Lazio, Juventus e Napoli. La nostra volontà è quella di fare più punti possibili. Rangnick? Sono troppo dentro questa situazione, a Milanello sto bene ed è un onore allenare questi giocatori. Deciderà la società”.

Matteo Quaglini