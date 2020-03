SPAL, la salvezza passa attraverso Petagna

Il bomber bianco-azzurro è l’unica vera speranza alla quale la squadra di mister Di Biagio può ancorarsi in questo finale di stagione

Dopo l’intervista rilasciata da Gravina al Corriere dello Sport, le speranze di salvezza della SPAL hanno ricevuto una lieve impennata, se veramente il campionato dovesse essere deciso dai playoff e dai playout, tutto sommato la situazione di mister Di Biagio migliorerebbe.

Ad oggi i ferraresi si trovano a 7 lunghezze dal Genoa, che sarebbe la prima squadra a salvarsi e nonostante la vittoria nell’ultima partita contro il Parma, sembra veramente difficile che possano raccogliere i punti necessari.

I playout rimescolerebbero le carte in tavola, dando una possibilità in più a quelle squadre che sembravano già spacciate.

Inoltre Petagna e compagni hanno uno score equilibrato con le altre presunte partecipanti, supponendo che siano 8 le squadre coinvolte in questo mini campionato per la salvezza, le avversarie del bianco-azzurri sarebbero: Brescia, Lecce, Genoa, Torino, Sampdoria, Udinese e Fiorentina.

Contro i lombardi, la SPAL ha la miglior differenza negli scontri diretti, con 2 vittorie, 1 vittoria contro il Torino ed 1 pareggio contro Genoa ed Udinese.

Con La Fiorentina, gli allora ragazzi di mister Semplici hanno perso nell’unica gara giocata, mentre gli scontri diretti contro il Lecce sono andati entrambi ad appannaggio degli uomini di Liverani.

Con simili risultati il torneo per la retrocessione sarebbe assolutamente interessante e potenzialmente ricco di sorprese.

Per raggiungere la salvezza, saranno fondamentali i gol e e prestazioni di Andrea Petagna: il bomber spallino, secondo le statistiche di OPTA è l’attaccante più incisivo d’Europa realizzando il 55% dei gol della sua squadra.

Dietro di lui ci sono Immobile (45%) e Cristiano Ronaldo (42%), questa statistica diventa fondamentale per capire sia l’apporto della punta per la sua squadra, sia quanto la SPAL sia sterile in fase offensiva.

20 gol in totale sono veramente pochi e difficilmente si può raggiungere la salvezza con questi numeri, in fase di mercato sono stati fatti errori madornali affidandosi a giocatori bolliti che non hanno più nulla da dare e spostando il peso dell’attacco tutto sulle spalle (larghe!) dell’attaccante scuola Milan.

Ancora una volta, spetterà a lui la responsabilità di prendersi la squadra sulle spalle, sia che ci saranno o meno i playout, per realizzare l’impresa di rimanere in serie A.

Fonte foto: Sky sport

Firma: Alessandro Nardi