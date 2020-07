Spal Inter 0-4: nerazzurri a -6 dalla Juventus. Analisi e pagelle

Dilaga la squadra di Conte al Mazza e adesso la corsa per il titolo si fa sempre più intrigante

Termina 0-4 Spal Inter, con le marcature di Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Nerazzurri nuovamente secondi in graduatoria e sole sei lunghezze dalla Juve capolista. Spal sempre più ultima, a -11 dal Genoa quartultimo.

Spal (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Strefezza, Dabo, Valdifiori, Murgia; Cerri, Petagna. All. Di Biagio

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro. All. Conte

QUINTA RETE DI CANDREVA E INTER AVANTI

Primo tempo equilibrato al Mazza nonostante la grande differenza tecnica e di classifica fra le due squadre, con un canovaccio comunque abbastanza prevedibile: l’Inter fa la partita e la Spal prova a rispondere grazie alle ripartenze. Il primo squillo del match arriva al minuto 5’, con Brozovic che dai 20 metri becca il palo esterno con una bella conclusione ad uscire. I nerazzurri alzano i giri del motore e al quarto d’ora sfiorano nuovamente la rete del possibile vantaggio con un inserimento di Gagliardini, il cui colpo di testa su cross di Eriksen finisce docile tra le braccia di Letica.

I padroni di casa non stanno a guardare e tre minuti più tardi vanno vicini alla clamorosa rete del’1-0 con il solito Petagna, che giratosi bene in area su Skriniar, trova la traversa ad Handanovic battuto. La squadra di Conte prova ad accendersi con le fiammate di Sanchez e di Eriksen e al 36’esimo si porta in vantaggio: grande azione corale condotta con pazienza e muovendo bene il pallone, suggerimento di Sanchez per Candreva, che solo in area, batte Letica con un ottimo diagonale.

Nel finale, reazione spallina con Stefezza, il quale servito da Cerri, affretta velocemente la conclusione sull’uscita in tuffo di Handanovic. Palla alta e proteste bianco-blu per il contatto tra il portiere sloveno e il brasiliano. Check del Var con Giua lascia proseguire. La prima parte di gara termina dopo un solo minuto di recupero sul vantaggio interista.

ONDATA NERAZZURRA

Ripresa a senso unico a Ferrara, con un Inter dilagante. I nerazzurri entrano in campo con il giusto piglio e al minuto 52’ sfiorano la rete del raddoppio con Sanchez, che servito da Lautaro trova l’ottima risposta di Letica. Due minuti più tardi, gli ospiti trovano il 2 a 0: ripartenza condotta da Lautaro, palla larga per Biraghi, che si accentra e col destro conclude in rete. Esterni on fire per Conte.

Passano pochi minuti e i nerazzurri calano il tris al minuto 60’: altra ripartenza corale guidata da Eriksen, suggerimento con i tempi giusti per Biraghi, che di prima intenzione mette dentro un invitante cross per il tap-in sotto porta di Sanchez. Al 73’esimo ecco il poker nerazzurro: Young mette al centro un ottimo rasoterra e tocco in rete di Gagliardini. Con il risultato in cassaforte, Conte inizia a far rifiatare alcuni interpreti per la prossima sfida delicata contro la Roma.

Escono in tempi alterni: Biraghi, Bastoni, Gagliardini, Sanchez e Candreva per dare spazio a Young, D’Ambrosio, Borja Valero e i baby Esposito e Pirola. Non è da meno di Biagio che prova a mandare in campo forze fresche: Cionek, D’Alessandro, Salamon e Tunjov per Reca, Strefezza, Vicari e Murgia. Niente da fare però per la squadra spallina che perde malamente, confermandosi sempre più ultima in graduatoria.

Spal ad un passo dalla B. Sconfitta larga degli spallini che non riescono nuovamente a fare un gol agli avversari. Troppa la differenza tecnica con i nerazzurri. Petagna, l’unico baluardo a non mollare.

L’Inter cala la seconda vittoria consecutiva, con una bella e convincente prestazione. 4 gol con 4 marcatori diversi, tra cui due esterni per la gioia di Conte. Inter seconda a -6 dall Juve.

PAGELLE

Handanovic: 6 Normale amministrazione per il gigante sloveno, che non viene impegnato quasi mai, fatta eccezione nel primo tempo dove viene salvato dalla traversa su tiro di Petagna.

Skriniar: 6,5 Ottima prestazione dello slovacco che risponde bene alle critiche. Sostanza e forza fisica ritrovate.

Ranocchia: 6,5 Sempre presente quando chiamato in causa. Uomo spogliatoio da confermare, perchè è un buonissimo jolly da lanciare.

Bastoni: 6 Buona prestazione del centrale ex Parma, unica sbavatura nel primo tempo quando concede l’occasione a Strefezza. Dal minuto 62′ D’Ambrosio: 6 Entra bene concedendo poco agli avversari e giocando con diligenza.

Candreva: 7 Giocatore ritrovato e insostituibile nello scacchiere contiano. Altra rete, la quinta in campionato. Dal minuto 78′ Pirola: S.V

Gagliardini: 7 Impegno e sacrificio per un giocatore che si fa trovare sempre presente quando chiama il comandante Conte. Prestazione conclusa con una meritata rete. Dal minuto 74′ Borja Valero: 6 Si mette in mezzo dando ordine e gestione.

Brozovic: 6,5 Ottima gara del croato, ormai ripresosi dopo i postumi dell’infortunio e anche di qualcos’altro. Ordine e qaulità ritrovate.

Biraghi: 7 Secondo gol in campionato per l’esterno azzurro, che sostituisce alla grande young. Buona corsa e grande piede, suo anche l’assist per la terza rete di Sanchez. Dal minuto 62′ Young: 6 Bene in fascia, proponendosi continuamente.

Eriksen: 6,5 Buona gara del danese, a cui manca solo la rete per coronare la serata. Cercato più volte ma poca precisione nel fare male.

Sanchez: 7,5 Altra prestazione di altissimo livello del cileno, che si dimostra un “divano niente male” (Solskjaer parlando). Assist e rete, Maravilla on fire. Dal minuto 78′ Esposito: S.V

Lautaro: 7 Non segna ma fa segnare. Ottima gara del Toro, di qualità e tenacia, come vuole mister Conte.

All. Conte: 6,5 Gira bene i suoi giocatori, trovando una pesantissima vittoria per sperare ancora nel titolo e mettere pressione alla Juve.

POST PARTITA CONTE

” Siamo scesi in campo la giusta determinazione per portare a casa i tre punti, bravi tutti. Eriksen si sta ambientando al calcio italiano, che ha ritmi e tatticismi differenti da quello inglese. Paghiamo alcuni passi falsi, ma ci vogliamo provare lo stesso”.

Fonte foto: fc Inter 1908

Sandro Caramazza