Spal e Benevento da incubo: dopo 7 anni tornano in serie C 

Arrivate insieme nel 2016 in cadetteria, adesso il loro destino le condanna entrambe agli inferi della retrocessione dopo le esperienze anche in A

Una stagione maledetta. Si può sintetizzare così l’annata di Spal e Benevento. Negli ultimi anni erano abituate a ben altri palcoscenici avendo disputato anche stagioni in serie A. Da sabato, invece, con una giornata di anticipo il loro torneo dà il verdetto più atroce: retrocessione diretta in serie C. Fatale per la Spal la sconfitta casalinga di misura col Parma. Inutile, invece, il successo giallorosso con il Modena. Un finale impensabile a inizio stagione ma frutto di una gestione scriteriata delle due società sommata al fallimento di tecnici, inesperti i primi due, come i tre campioni del mondo: Fabio Cannavaro a Benevento, De Rossi e Oddo in quel di Ferrara. Per le Streghe, dopo la parentesi Stellone, ha concluso la stagione Agostinelli ma in una situazione ormai compromessa. Quindi, dopo esser arrivate dalla C alla B insieme nel 2016, le due compagini si riprendono a braccetto per tornare indietro di categoria. La speranza per entrambe le tifoserie è di un riscatto immediato.

Glauco Dusso