Spagna, Gaya salta il Mondiale

Il terzino sinistro del Valencia ha rimediato un infortunio alla caviglia nella giornata di mercoledì, al suo posto un giovane del Barcellona

Il Mondiale in Qatar ancora non è iniziato ma ormai cominciano ad essere diversi i calciatori che sono stati convocati ma che, per infortunio, non prenderanno parte alla competizione. L’ultimo in ordine cronologico è José Gaya, terzino sinistro del Valencia. Lo spagnolo si è infortunato alla caviglia questo mercoledì ed è stato costretto a dare forfait, al suo posto Luis Enrique ha convocato Alejandro Baldé, classe 2003 del Barcellona.

Gaya, come detto, va ad aggiungersi ad una lista che, man mano che ci avviciniamo all’inizio del Mondiale, sembra aumentare senza sosta. Ad oggi i giocatori a non poter partecipare a Qatar 2022 sono: Joaquin Correa, Nico Gonzalez, Sadio Mané, Christopher Nkunku e Presnel Kimpembe.

