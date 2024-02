Soulè nella storia del Frosinone, primo in doppia cifra in serie A

Nota storica per i giallorossi nella sconfitta di sabato con il Milan, l’argentino dal dischetto sigla il suo decimo gol in campionato

Sembrava timido e impreciso nelle prime uscite con la Juventus. Quest’anno l’approdo a Frosinone e la musica è cambiata. Matias Soulè è la grande sorpresa di questo torneo e sabato ha raggiunto quota 10 gol con la maglia gialloblu. Si tratta di un pezzo di storia per la squadra ciociara. Soulè, infatti, è il primo giocatore che arriva in doppia cifra in serie A con la casacca del Frosinone. Si erano fermati a 9 Dionisi e Ciofani nella stagione 15/16. Decisivo il calcio di rigore siglato contro il Milan e siamo sicuri che il giovane talento argentino non si fermerà qui. Alla fine allo Stirpe è arrivata la sconfitta a guastare questo traguardo. Intanto, però, siamo di fronte a un risultato che a inizio stagione nessuno avrebbe potuto pronosticare. Complimenti al ragazzo ma anche a Eusebio Di Francesco che ha saputo trovare la chiave giusta per far rendere al meglio un futuro protagonista del calcio europeo.

Glauco Dusso