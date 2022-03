Sospiro di sollievo De Zerbi: lui e il suo staff lasciano l’Ucraina

Con la delicata situazione del Paese l’allenatore dello Shakhtar e i suoi collaboratori sono riusciti a partire e a raggiungere la Romania da dove poi torneranno in Italia

Con l’inizio dei bombardamenti russi Roberto De Zerbi aveva descritto la situazione surreale in cui si trovava. Chiuso in hotel, svegliato dalle bombe, con i suoi calciatori brasiliani e le scorte che iniziavano a scarseggiare. Lui che non ha voluto abbandonare i suoi giocatori e la società. Adesso, grazie alla collaborazione tra il presidente Gravina e l’Uefa, il mister e i membri del suo staff sono riusciti a lasciare Kiev raggiungendo un posto sicuro in Romania. Da lì partiranno per l’Italia in aereo. Prima di lasciare l’Ucraina il tecnico si è accertato della condizione dei suoi giocatori e poi insieme al suo team è partito. Una volta al sicuro De Zerbi si è affidato a Twitter per rilasciare un breve videomessaggio sulla situazione: “Noi siamo quasi tornati a casa. Siamo contenti perché torniamo nel nostro Paese ad abbracciare le nostre famiglie, ma non saremo mai felici fin quando i nostri giocatori ucraini, i nostri amici ucraini e tutto il popolo ucraino, il grande popolo orgoglioso ucraino sarà libero come noi. Stop alla guerra, subito”.

Glauco Dusso