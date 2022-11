Sorteggio Europa e Conference League: bene Juventus e Lazio, la Roma pesca il Salisburgo, Fiorentina contro il Braga

Effettuati anche i sorteggi per gli spareggi delle altre due competizioni europee in cui spicca la sfida tra Barcellona e Manchester United. Per le italiane impegni abbordabili per bianconeri e biancocelesti, giallorossi e viola più impegnativi

Si è chiuso il quadro degli impegni delle italiane nelle coppe europee per quanto riguarda gli spareggi. In Europa League può sorridere la Juventus che pesca il Nantes. Francesi sicuramente uno degli avversari migliori che potesse capitare alla squadra di Allegri. Va meno bene alla Roma che si vede recapitare il Salisburgo. Austriaci che hanno messo in mostra buone qualità nel girone di Champions League ma forse una delle migliori da prendere nell’elenco delle “retrocesse”. Nelle altre sfide spicca il big match Barcellona – Manchester United, interessante anche l’incrocio tra Siviglia e PSV.

In Conference League la Lazio ritrova il Cluj che affrontò tre anni fa in Europa League. Romeni avversario abbordabile per la squadra di Sarri che cercherà di onorare al meglio la competizione dopo esser “retrocessi” a causa della sconfitta di giovedì scorso con il Feyenoord. Dovrà faticare, invece, la Fiorentina che se la vedrà con i portoghesi del Braga, formazione da sempre ostica a questi livelli.

Ecco il quadro completo per quanto riguarda gli spareggi di Europa League:

Barcellona – Manchester United

Juventus – Nantes

Sporting Lisbona – Midtjylland

Shakhtar Donetsk – Rennes

Ajax – Union Berlino

Bayer Leverkusen – Monaco

Siviglia – PSV

Salisburgo – Roma

Ecco il quadro completo per quanto riguarda gli spareggi di Conference League:

Qarabag – Gent

Trabzonspor – Basilea

Lazio – Cluj

Bodo Glimt – Lech Poznan

Braga – Fiorentina

AEK Larnaca – Dnipro

Sheriff Tiraspol – Partizan

Ludogorets – Anderlecht

Glauco Dusso