Sorteggio coppe europee: Villarrèal per la Juventus, Liverpool per l’Inter, in Europa League Napoli-Barcellona e Lazio-Porto

Sorteggio coppe europee: Villarrèal per la Juventus, Liverpool per l’Inter, in Europa...

Estrazione ripetuta due volte in Champions per un errore della Uefa, ci rimettono i nerazzurri ed il Real Madrid, l’Atalanta sfiderà l’Olympiacos

Giornata di sorteggi europei quella di oggi, con l’urna di Nyon che ha delineato le sfide di Champions, Europa e Conference League. Quest’anno due rilevanti novità: non ci sarà più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, in caso di parità, ed i sedicesimi di finale classici delle due competizioni minori saranno sostituiti da spareggi che vedranno sfidarsi, in EL, le terze classificate dei gironi di Champions con le seconde classificate in Europa League, e in CL, le terze dei raggruppamenti di Europa League con le seconde della Conference. Vediamo nel dettaglio le sfide più interessanti.

In Champions League clamoroso harakiri dell’Uefa che sbaglia il sorteggio, prima accoppiando Villarréal e Manchester United (che già si erano affrontate nel girone), poi dimenticandosi di inserire la pallina dei Red Devils nell’urna delle prime classificate. Dopo il ricorso dell’Atletico Madrid, che aveva inizialmente pescato il Bayern Monaco, il sorteggio è stato ripetuto alle 15. Questo stravolgimento non ha certo giovato alle italiane, in particolare all’Inter. I nerazzurri, infatti, alla prima tornata erano capitati con l’Ajax, formazione ostica, ma niente a che vedere col Liverpool, l’avversario uscito dal secondo sorteggio. E’ andata meno peggio invece alla Juventus, che comunque è passata dallo Sporting Lisbona al Villarrèal detentore dell’Europa League. Negli altri accoppiamenti da segnalare la super sfida tra Paris Saint-Germain e Real Madrid ed il big match tra Manchester United ed Atletico Madrid. Il Chelsea pesca due volte su due il Lille, mentre completano il quadro l’incontro tra due squadre dal glorioso passato europeo, come Ajax e Benfica, e le partite tra Bayern Monaco e Salisburgo e tra Manchester City e Sporting Lisbona.

Per quanto riguarda l’Europa League urna poco favorevole per le squadre di Serie A: il Napoli pesca il Barcellona, una nobile decaduta in piena crisi d’identità, ma che resta un avversario proibitivo soprattutto per un sedicesimo di finale. La Lazio invece affronterà il Porto, eliminato nell’ultima giornata dei giorni di Champions dall’Atletico Madrid. Una squadra forte tecnicamente, esperta di gare europee ad eliminazione diretta, che già nelle scorse stagioni ha fatto passare brutte serate alle formazioni italiane (Juventus e Roma ad esempio). Per l’Atalanta infine c’è l’Olympiacos, senza dubbio una formazione più abbordabile, ma la sfida in Grecia in particolare non sarà semplice e non va sottovalutata. Nelle altre gare da segnalare l’interessante sfida tra Lipsia e Real Sociedad, che nei loro campionati stanno facendo benissimo, e quella tra Sheriff e Braga. Completano il quadro i match tra Siviglia (la regina dell’Europa League) e Dinamo Zagabria e quelli che vedranno impegnati il Borussia Dortmund ed il Real Betis rispettivamente contro i Rangers e lo Zenit.

Veniamo infine alla Conference League, con la Roma che passata prima nel suo girone attende i risultati degli spareggi per conoscere le potenziali avversarie negli ottavi di finale. Tra le sfide più interessanti uscite fuori dall’urna di Nyon ci sono i match tra Celtic e Bodo Glimt e quello tra Marsiglia e Qarabag. Il Leicester ha pescato i danesi del Randers, mentre il Fenerbahçe se la vedrà con lo Slavia Praga. L’altra squadra di Praga invece, lo Sparta, sfiderà il Partizan Belgrado. Completano il tabellone Psv–Maccabi Tel Aviv e Midtjylland–Paok Salonicco, con il Rapid Vienna che ancora deve conoscere la sua avversaria a causa del discusso rinvio della partita tra Tottenham e Vitesse.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportitalia.it)