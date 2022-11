Sorteggio Champions League: sorridono Napoli e Inter, il Milan trova Conte

Urna benevola a Nyon per le italiane agli ottavi di finale, nonostante per i rossoneri ci sia il Tottenham. Per il resto sfide affascinanti come ad esempio la ripetizione delle finali del 2020 e del 2022

Va decisamente bene a Napoli, Inter e Milan nel sorteggio per gli ottavi di Champions League. La squadra di Spalletti, che si è guadagnata l’accesso arrivando prima nel girone, pesca i tedeschi dell’Eintracht Francoforte in una sfida alla portata dei partenopei. I nerazzurri di Inzaghi, invece, evitano tutti i pericoli maggiori prendendosi probabilmente la meno forte delle prime classificate, ovvero il Porto. La formazione di Conceiçao è comunque da affrontare con attenzione, chiedere alla Juventus per informazioni, ma poteva andare decisamente peggio. Sorride a metà il Milan che evita i mostri sacri come Real Madrid, City e Bayern ma prende il Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs possono essere un cliente scorbutico e di grande qualità, Pioli e i suoi, però, se la possono giocare. Negli altri match spiccano due rivincite: PSG contro Bayern Monaco, come nella finale del 2020, e Liverpool – Real Madrid, rivincita dell’ultimo atto dell’anno scorso. Sorteggio morbido per Guardiola e il suo City. Ecco il quadro completo degli ottavi di Champions League:

Lipsia – Manchester City

Brugge – Benfica

Liverpool – Real Madrid

Milan – Tottenham

Eintracht – Napoli

Borussia D. – Chelsea

Inter – Porto

PSG – Bayern Monaco

Glauco Dusso