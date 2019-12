Sorteggi: urna favorevole in Champions per la Juve, l’Atalanta può sperare, il Napoli pesca il Barça

Sorteggi: urna favorevole in Champions per la Juve, l’Atalanta può sperare, il...

Più che abbordabili le sfide in Europa League per l’Inter contro i blugari del Ludogorets e per la Roma che se la vedrà con i belgi del Gent

Non poteva andare meglio per la Juventus e Cristiano Ronaldo che nel loro cammino incontreranno il Lione, squadra certo non irresistibile.

L’Atalanta anche può nutrire qualche speranza di fronte al Valencia, mentre il Napoli dovrà dare oltre il 100% se vuole avere la meglio sul Barça di Messi.

Equilibratissime e affascinanti le sfide Real Madrid-City, Atletico Madrid-Liverpool e Chelsea-Bayern.

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale:

andata 18 e 19 febbraio – 25 e 26 febbraio, ritorno 10 e 11 marzo – 17 e 18 marzo

Borussia Dortmund (GER) – PSG (FRA)

Real Madrid (SPA) – Manchester City (ING)

Atalanta (ITA) – Valencia (SPA)

– Valencia (SPA) Atletico Madrid (SPA) – Liverpool (ING)

Chelsea (ING) – Bayern (GER)

Lione (FRA) – Juventus (ITA)

Tottenham (ING) – Lipsia (GER)

Napoli (ITA) – Barcelona (SPA)

Sedicesimi (andata 20/2, ritorno 27/2)

Wolverhampton (Ing)-Espanyol (Spa); Sporting Lisbona (Por)-Başakşehir (Tur); Getafe (Spa)-Ajax (Ola); Bayer Leverkusen (Ger)-Porto (Por); Copenhagen (Dan)-Celtic Glasgow (Sco); Apoel (Cip)-Basilea (Svi); Cluj (Rom)-Siviglia (Spa); Olympiacos Pireo (Gre)-Arsenal (Ing); Az Alkmaar (Ola)-Lask (Aut); Bruges (Bel)-Manchester United (Ing); Ludogorets (Bul)-INTER; Eintracht Francoforte (Ger)-Salisburgo (Aut); Shakhtar Donetsk (Ucr)-Benfica (Por); Wolfsburg (Ger)-Malmoe (Sve); ROMA-Gent (Bel); Glasgow Rangers (Sco)-Braga (Por).

Fonte foto: Quotidiano.net

Stefano Rizzo