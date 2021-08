I sorteggi delle italiane in Europa, tutte fortunate tranne una!

Fra ieri e oggi sono stati composti i gironi di Champions League, Europa League e Conference League. Nel complesso le squadre del Belpaese non possono lamentarsi

Siamo alle battute finali di un calciomercato che, nonostante le premesse raccontassero di una profonda crisi economica del settore, sta regalando colpi di scena a profusione. Hanno salutato la Serie A campioni del calibro di Donnarumma, Hakimi e Lukaku, ma la perdita più eclatante potrebbe avvenire nelle prossime ore. Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dal Manchester City. La Juventus non vuole liberare il fenomeno portoghese a zero. A brevissimo arriverà la proposta economica dei Citizens (25 milioni + 5 di bonus) e la Vecchia Signora accetterà senza batter ciglio.

Non solo il mercato ad animare questa parte finale dell’estate. E’ ormai ricominciato anche il calcio giocato, con i campionati più importanti che hanno già visto andare in scena i primi atti. Si è giocato anche per quanto concerne le qualificazioni alle competizioni europee. La Roma ha bissato il successo di Trebisonda contro il Trabzonspor (1-2) annientando i turchi anche all’Olimpico (3-0). Mourinho attende ora i sorteggi dei gironi di Conference League (inizio ore 13:30).

Vediamo insieme come è andata alle italiane e quali insidie nascondono i gironi estratti dall’urna di Instanbul.

CHAMPIONS LEAGUE

Come previsto al Milan tocca un girone di ferro, vista la quarta fascia occupata. Mister Pioli, che proprio oggi riabbraccerà Bakayoko, avrà l’arduo compito di qualificarsi contro i campioni di Spagna dell’Atletico Madrid, i rivali storici del Liverpool e una delle peggiori terze che potesse capitare: il Porto di Sergio Conceicao. Sensazioni? Il Milan è nato per giocare questa competizione, ma ha la rosa adatta per affrontare ad alti livelli sia la Champions che il campionato? Con l’arrivo del francese del Chelsea può vantare un centrocampo fra i migliori d’Italia, ma sulla trequarti manca un tassello importante. Se dovesse andare in porto il colpo Bernardo Silva dal Manchester City (molto difficile), le possibilità aumenterebbero. Se a fine mercato Maldini si presenterà con un giovane di belle speranze, allora la strada rimarrà in salita.

Juventus ed Inter si trovano catapultate in due gironi assolutamente alla portata. I nerazzurri di Inzaghi hanno l’obbligo “morale ed economico” di passare alla fase successiva, dopo tanti tentativi andati a vuoto. Di fronte il Real Madrid, che potrebbe in extremis concretizzare il colpaccio Mbappè, lo Shakthar Donetsk, habitué della Champions e la cenerentola Sheriff (compagine moldava). Poche chiacchiere! Se punti allo scudetto in Italia, questo girone devi passarlo a mani basse.

Ronaldo o non Ronaldo (Gabriel Jesus del City il sostituto?), anche la Vecchia Signora non può fallire l’appuntamento con l’approdo agli ottavi di finale. Affascinante la sfida con i campioni in carica del Chelsea, ma Zenit e Malmo non incutono alcun timore.

Dulcis in fundo l’Atalanta. La Dea bendata ha colpito ancora. Nonostante una terza fascia che esponeva i bergamaschi al rischio di un girone proibitivo, i nerazzurri non possono di certo lamentarsi del trittico Villarreal, Manchester United, Young Boys. Gasperini gongola e sogna di ripetere le imprese degli ultimi anni.

EUROPA LEAGUE

Lazio e Napoli, entrambe teste di serie in Europa League, capitano in dei gironi tutto sommato non proibitivi, anche se c’è qualche evidente pericolo per entrambe. I capitolini pescano due trasferte suggestive come Mosca (Lokomotiv) e Instanbul (Galatasaray) e si ritroveranno a distanza di 3 anni a incrociare il proprio destino con l’Olympique Marsiglia, nettamente battuto in casa e fuori nell’edizione del 2018-2019. Sarri ha dimostrato in passato di tenere a questa competizione (vinta con il Chelsea due anni fa). La difficoltà sarà superare magari come prima il gruppo E senza risentirne in campionato.

I partenopei cercano il riscatto in Europa dopo la scorsa stagione deludente sotto tutti i punti di vista. Gli uomini di Spalletti dovranno prestare particolare attenzione al Leicester. Spartak Mosca e Legia Varsavia non sono squadre tecnicamente eccelse, ma corrono molto e faranno spendere parecchie energie alla compagine azzurra.

CONFERENCE LEAGUE

La Roma anche può fregiarsi del titolo di testa di Serie nella nuova competizione UEFA che prenderà il via proprio quest’anno. Non dovrebbe avere bisogno di particolari sforzi la compagine giallorossa per affrontare un trittico che faticherebbe nella nostra Serie B. I giallorossi sono stati inseriti nel gruppo C con Zorja, CSKA Sofia, Bodo/Glimt. Bando alla scaramanzia, persino la Primavera giallorossa potrebbe giocarsi le sue chance di qualificazione in un girone del genere.

FOTO: Skysport.it; CorrieredelloSport.it; ilgiornale.it

Marco Fabio Ceccatelli