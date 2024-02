Sorteggi ottavi di finale di Europa e Conference League

Tempo di lettura 1 minuto

Dall’urna di Nyon sono usciti gli accoppiamenti delle due competizioni europee. Impegni sicuramente difficili per le italiane

La Roma affronterà il Brighton di De Zerbi, sicuramente una rivelazione ed una formazione in costante crescita. Il tecnico italiano sta facendo benissimo in Inghilterra ed è praticamente già un idolo avendo, tra l’altro, portato il Brighton in Europa per la prima volta nella sua storia. L’Atalanta ritrova lo Sporting Club Portogallo (conosciuto come Sporting Lisbona) già affrontato e battuto nei gironi. Il Milan affronterà lo Slavia Praga, un avversario mai pescato nelle coppe europee, ma sicuramente l’impegno più abbordabile fra i tre. Le partite di andata e ritorno verranno disputate il 7 e 14 marzo, tranne l’Atalanta che anticiperà al 5 marzo visto il concomitante impegno a Lisbona del Benfica che, avendo la precedenza per il miglior piazzamento avuto in campionato, manterrà il suo impegno giovedi 7. La Fiorentina, testa di serie, giocherà negli ottavi di Conference League contro il Maccabi Haifa. In conseguenza della guerra in atto, la trasferta della Fiorentina sarà a Budapest. Una Conference che sta crescendo anno dopo anno e, nell’edizione attuale, vede diverse ottime formazioni. La Viola dovrà senz’altro ritrovare la sua migliore qualità offensiva per poter dire la sua in questa competizione.

Fonte foto: goal.com

Luigi A. Cerbara