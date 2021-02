Sorteggi Europa League: urna sfortunata per Roma e Milan

I giallorossi se la vedranno con lo Shakhtar, i rossoneri col Manchester United, due sfide molto probanti

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League andato in scena a Nyon questa mattina non ha di certo sorriso alle due squadre italiane ancora in gioco nella competizione: la Roma ha pescato lo Shaktar Donetsk, il Milan invece una delle principali favorite alla vittoria finale: il Manchester United.

Giallorossi ed ucraini si ritrovano in Europa dopo tre anni, nel 2018 l’ottavo di finale era di Champions League e c’era sempre Fonseca in panchina, ma dalla parte opposta a quella che occupa ora. Dopo il 2-1 dell’andata a favore dello Shakhtar, la Roma di Eusebio di Francesco ribaltò il risultato con il gol di Dzeko eliminando proprio il tecnico portoghese ed i suoi ragazzi. Gli ucraini ora sono meno forti dell’ultima volta, ma restano comunque una squadra molto insidiosa. Il Milan invece ritrova lo United in una sfida tra grandi del calcio continentale: dieci Champions conquistate in due e cinque scontri ad eliminazione diretta di cui quattro vinti dai rossoneri. Questa volta però i favori del pronostico li hanno i Red Devils, secondi in Premier League ed in un momento di forma decisamente migliore dei rossoneri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato ed un passaggio del turno in Europa League ottenuto con due pareggi. Per Roma e Milan sfide probanti dunque, ma in caso di successo la strada verso la finale sarà senza dubbio meno tortuosa.

Nelle altre sei gare abbiamo due match abbastanza equilibrati tra le rivelazioni dei sedicesimi di finale: Slavia Praga–Rangers e Granada-Molde. Da queste sfide usciranno presumibilmente squadre che tutte le altre vorranno incontrare ai quarti, ma attenzione a non sottovalutare. Completano il quadro le due inglesi, Arsenal e Tottenham, rispettivamente contro Olympiacos e Dinamo Zagabria, ed Ajax e Villarréal, che saranno impegnate contro Young Boys e Dinamo Kiev. Questi quattro match hanno tutti una chiara favorita, ma questa edizione di Europa League ancora più delle altre è in grado di riservare sorprese.

Luca Missori

