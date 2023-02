Sorteggi Europa League: la Juve pesca il Friburgo, alla Roma tocca la Real Sociedad

Urna di Nyon non fortunata per i giallorossi che prendono gli spagnoli, meglio per i bianconeri che se la vedranno con i tedeschi

Con i sedicesimi di finale terminati ieri, oggi si sono svolti i sorteggi per gli ottavi dell’Europa League, competizione dove troviamo Juventus e Roma che hanno eliminato rispettivamente Nantes e Salisburgo. Il sorteggio svolto a Nyon ha decretato che i bianconeri saranno opposti al Friburgo, club tedesco di buon valore ma sicuramente inferiore a quello degli uomini di Allegri, mentre i giallorossi affronteranno la Real Sociedad probabilmente l’insidia maggiore dopo l’Arsenal, con i baschi terzi in Liga alle spalle solo di Barcellona e Real Madrid. Le gare di andata si svolgeranno il 9 marzo, mentre le gare di ritorno sono in programma il 16 marzo.

Fonte foto: calcionapoli24.it

Alessandro Fornetti