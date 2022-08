Sorteggi Europa e Conference League: bene Roma, Lazio e Fiorentina

Le tre italiane hanno gironi abbordabili e puntano ad andare lontano nelle rispettive competizioni

Dopo i sorteggi di Champions oggi era il turno di Europa e Conference League, con tre italiane ai nastri di partenza pronte a battagliare per arrivare fino in fondo. Per quanto riguarda l’Europa League saranno Roma e Lazio le squadre coinvolte mentre a rappresentare il nostro paese in Conference quest’anno ci sarà la Fiorentina. I giallorossi sono stati inseriti nel gruppo C con Ludogorets, Betis e HJK Helsinki e probabilmente se la vedranno con gli spagnoli per il passaggio del turno da primi nel girone, mentre i bulgari ed i finlandesi si giocheranno la terza piazza. Alla Lazio invece è andata ancora meglio; inserita nel gruppo F con Feyenoord, Midtjylland e Sturm Graz, i biancocelesti sono ampiamente favoriti per il primo posto nel raggruppamento, anche se gli olandesi, che hanno cambiato molto dalla finale di Conference contro la Roma, non vanno sottovalutati. Infine la Fiorentina, inserita nel gruppo A con Basaksehir, Hearts e RFS, avrà nei turchi la principale avversaria ma dovrebbe passare il girone avendo evitato avversarie molto più temibili.

Alessandro Fornetti