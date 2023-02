Sorteggi Conference League: la Lazio pesca l’AZ Alkmaar, la Fiorentina il Sivasspor

L’urna di Nyon ha stabilito che i biancocelesti affronteranno gli olandesi, mentre i viola se la vedranno con i turchi

Dopo il turno dei sedicesimi archiviato ieri è tempo di sorteggi anche per la Conference League, con Lazio e Fiorentina a rappresentare la Serie A dopo aver battuto rispettivamente Cluj e Braga. L’urna di Nyon ha accoppiato i biancocelesti all’AZ Alkmaar, compagine olandese votata molto alla fase offensiva, ed i viola al Sivasspor, turchi che sono a metà classifica nel loro campionato. Sorteggio dunque positivo per entrambe con reali possibilità di portare due club ai quarti di finale. La Lazio giocherà l’andata il 7 marzo a causa della partita di Europa League della Roma in programma il 9, mentre la Fiorentina scenderà in campo proprio il 9 marzo; il ritorno è fissato invece per entrambe il 23 marzo.

Alessandro Fornetti