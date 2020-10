Sorteggi Champions League 2021, il fato sorride alle italiane

L’urna di Ginevra ha riservato notizie confortanti per le squadre del nostro paese, Juve ed Inter pescano le big di Spagna

La Juventus pesca un Barcellona che si sta ricostruendo, l’Inter trova in prima fascia il Real Madrid che non ha praticamente fatto mercato. Girone duro, ma non impossibile per l’Atalanta che se la vedrà con le big Liverpool ed Ajax. Più di tutti sulla carta sorride la Lazio che affronterà le affascinanti sfide con Zenit e Borussia Dortmund.

L’attesa è finita, il quadro delle 32 partecipanti all’edizione 2021 della Champions League sono pronte a conoscere i propri gironi. Oggi alle ore 17 a Ginevra verranno effettuati i sorteggi. Di seguito vi riportiamo le quattro fasce da 8 squadre ciascuna:

Prima fascia: Bayern (Ger), Siviglia (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Ing), Juventus (Ita), Psg (Fra), Zenit (Rus), Porto (Por).

Seconda fascia: Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Manchester City (Ing), Manchester United (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Borussia Dortmund (Ger), Chelsea (Ing), Ajax (Ola).

Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucr), Lipsia (Ger), Inter (Ita), Olympiacos (Gre), Lazio (Ita), Atalanta (Ita), Salisburgo (Aut), Krasnodar (Rus).

Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Rus), Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Mönchengladbach (Ger), Basaksehir (Tur), Midtjylland (Dan), Rennes (Fra), Ferencvaros (Ung).

Il podio dei calciatori con più presenze in Champions: Cristiano Ronaldo (170, Juventus), Lionel Messi (143, Barcellona), Sergio Ramos (124, Real Madrid).

GLI 8 GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2021

Girone A: Bayern (Ger); Atletico Madrid (Spa); Salisburgo (Aut); Lokomotiv Mosca (Rus).

Girone B: Real Madrid (Spa); Shakhtar Donetsk (Ucr); Inter (Ita); Mönchengladbach (Ger).

Girone C: Porto (Por); Manchester City (Ing); Olympiacos (Gre); Marsiglia (Fra).

Girone D: Liverpool (Ing); Ajax (Ola); Atalanta (Ita); Midtjylland (Dan).

Girone E: Siviglia (Spa); Chelsea (Ing); Krasnodar (Rus); Rennes (Fra).

Girone F: Zenit (Rus); Borussia Dortmund (Ger); Lazio (Ita); Bruges (Bel).

Girone G: Juventus (Ita); Barcellona (Spa); Dinamo Kiev (Ucr); Ferencvaros (Ung).

Girone H: Psg (Fra); Manchester United (Ing); Lipsia (Ger); Basaksehir (Tur).

E’ già stato deciso che i match della fase a gironi vengano disputati in due fasce orarie, alle 18:55 e alle 21. Ecco il calendario delle sei giornate di gare:

Prima giornata: 20-21 ottobre.

Seconda giornata: 27-28 ottobre.

Terza giornata: 3-4 novembre.

Quarta giornata: 24-25 novembre.

Quinta giornata: 1-2 dicembre.

Sesta giornata: 8-9 dicembre.

Ottavi di finale: andata 16-17-23-24 febbraio, ritorno 9-10-16-17 marzo

Quarti: andata 6-7 aprile, ritorno 13-14 aprile

Semifinali: andata 27-28 aprile, ritorno 4-5 maggio

La finale verrà disputata allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul il prossimo 29 maggio. Chi succederà al Bayern Monaco di Flick?

Marco Fabio Ceccatelli

