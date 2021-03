Sorteggi Champions ed Europa League: la Roma pesca l’Ajax

Sarebbe potuta andare meglio ai capitolini, nei quarti i giallorossi sfideranno i lancieri

Aspre critiche sono piovute sul calcio italiano dopo l’ultimo turno delle coppe europee che ha visto ben 4 squadre nostrane (Juventus, Atalanta, Lazio e Milan) salutare Champions ed Europa League. A portare in alto il tricolore in Europa è rimasta soltanto la Roma di Fonseca.

Tutte le nostre compagini coinvolte nelle coppe ed uscite prematuramente sono allenate da tecnici italiani. Sarà un caso che l’unica squadra del Belpaese qualificatasi per il turno successivo sia guidata da un mister straniero? Questione di mentalità, come molti addetti ai lavori hanno sostenuto in questi giorni o c’è qualcos’altro dietro?

Questa mattina a Nyon si sono svolti i sorteggi di Champions ed Europa League, vediamo il fato quali accoppiamenti ha scelto:

Champions League

Manchester City – Borussia Dortmund: i Citizens di Guardiola, fra i candidati alla vittoria finale, non devono sottovalutare le vespe di Germania del fenomeno Haaland. Sfida che promette una valanga di reti e spettacolo.

Porto – Chelsea: sfida fra due tecnici fin troppo sottovalutati. La compagine di Conceicao ha fatto fuori la Juventus e darà filo da torcere anche al multimilionario club di Abramovič. Tuchel il nuovo Di Matteo?

Bayern Monaco – Psg : i bavaresi rimangono la squadra da battere in assoluto, ma i parigini sembrano aver trovato la quadra per fare la differenza anche nei match di altissimo livello. Attenzione alle soprese.

Real Madrid – Liverpool: visti i risultati non esaltanti in campionato delle due corazzate, gli addetti ai lavori tendono a snobbarle, ma la Champions è la loro coppa. Tredici successi per i Blancos, sei per i Reds. Un euro lo punterei sui ragazzi di Zidane.

La vincente di City-Dortmund se la vedrà con la vincente di Bayern -Psg. Di conseguenza la seconda semifinale sarà formata dalla vincente del match fra Real e Liverpool e da chi avrà la meglio nella sfida Porto-Chelsea.

Quarti di finale: andata: 6/7 aprile, ritorno: 13/14 aprile

Semifinali: andata: 27/28 aprile, ritorno: 4/5 maggio

La finale sabato 29 maggio

Europa League

Granada-Manchester United: sulla carta è andata di lusso ai Red Devils. La squadra spagnola ha la retroguardia più battuta della Liga e nessuna individualità di rilievo se non Yangel Herrera, in prestito dal City.

Arsenal-Slavia Praga: impossibile o quasi per i Gunners raggiungere la Champions tramite il campionato. Gli uomini di Arteta vogliono approdarci attraverso la vittoria dell’Europa League. La squadra ceca è comunque un avversario da prendere con le molle.

Ajax-Roma: sfida molto affascinante quella che mette di fronte i lancieri, eliminati come terzi nel girone di Champions dell’Atalanta e i capitolini, unico team italiano sopravvissuto nelle coppe. Fonseca vuole portare avanti la Roma per zittire tutti i suoi detrattori.

Dinamo Zagabria-Villarreal: gli spagnoli, in un momento non proprio brillante della loro stagione, devono fare attenzione ai croati, capaci di grandi imprese (provate a chiedere a Mourinho).

L’andata dei quarti si disputerà il prossimo 8 aprile, mentre le gare di ritorno andranno in scena il 15 aprile. Le semifinali avranno luogo il 29 aprile ed il 6 maggio.

I giallorossi in semifinale incontreranno la vincente di Granada-Manchester United. In bocca al lupo all’unica squadra italiana rimasta in Europa, sperando che possa raggiungere la finale del 26 maggio, augurandogli che non venga bissato il risultato di un’altra finale storica giocata in quella precisa data 8 anni fa.

FOTO: Ilroma.net

Marco Fabio Ceccatelli