Sorteggi Champions – Cosa lega la Lazio alle 6 possibili avversarie

I biancocelesti si sono assicurati gli ottavi di finale della massima competizione per club, ma ora il gioco si fa duro e le possibili sfidanti sono tutte di altissimo livello

Ha rischiato fino all’ultimo la Lazio di Inzaghi (la traversa colpita dal Bruges al 92′ ancora trema) di non qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions. Il girone non era proibitivo (Dortmund, Zenit e il club belga), ma i biancocelesti hanno dimostrato autorevolezza soprattutto nella doppia sfida con i tedeschi. Tutto è bene quel che finisce bene, ora la trepidazione riguarda il sorteggio di lunedì 14 alle ore 12. I capitolini, comunque andrà, affronteranno una corazzata europea.

Di seguito le 6 possibili avversarie della Lazio agli ottavi:

1) Bayern Monaco (GER, gruppo A)

2) Real Madrid (SPA, gruppo B)

3) Manchester City (ENG, gruppo C)

4) Liverpool (ENG, gruppo D)

5) Chelsea (ENG, gruppo E)

6) PSG (FRA, gruppo H)

1.Bayern Monaco – E’ l’avversario che tutti vogliono evitare come la peste. Detentrice del trofeo, il Bayern non guarda in faccia a nessuno e il rischio goleada contro i tedeschi esiste, eccome. I due club sono collegati da un nome in particolare, quel Miro Klose attuale vice di Flick e punta di diamante della Lazio per 5 anni (2011-2016).

2.Real Madrid – La sfida con i Blancos assume sempre un fascino particolare. Una delle gare più spettacolari dei capitolini in Champions risale al 21 febbraio 2001, Lazio-Real Madrid 2-2. I biancocelesti andarono in vantaggio per due volte con Nedved e Crespo, ma i Galacticos riuscirono a riacciuffare il risultato con Solari e Raul. Al netto delle 13 Champions/Coppe dei Campioni, la squadra di Zidane non sembra così imbattibile come un tempo.

3.Manchester City – L’eterna incompiuta in ambito europeo rappresenta l’altro spauracchio che in casa biancoceleste si augurano di evitare. Fra i due club c’è un ottimo rapporto, tanto che i Citizens negli anni passati sono stati spesso ospiti del centro sportivo di Formello. Questa estate ha tenuto banco la telenovela David Silva, che sembrava potesse approdare nella capitale, ma poi il campione spagnolo ha optato inspiegabilmente per la Real Sociedad.

4.Liverpool – L’armata di Klopp è un baluardo molto complicato da superare, ma se doveste chiedere a qualsiasi tifoso laziale, sarebbe molto probabilmente questa la sfida che sogna da una vita. Le due tifoserie sono state per anni gemellate, grazie ai “favori” che i Reds hanno fatto ai biancocelesti negli anni passati. Numerosi affari di mercato (Leiva, Luis Alberto) ed un allenatore che non ha mai nascosto di apprezzare i campioni dei capitolini, sono gli ingredienti che renderebbero questo accoppiamento il preferito dai supporter della Lazio. Peccato non poter assistere a tale spettacolo dagli spalti dell’Anfield Road.

5.Chelsea -C’è qualcuno che sogna di arrivare fino ad Istanbul (me compreso) e che, quindi, vorrebbe incrociare le spade con i Blues. Gli uomini di Lampard hanno una rosa ricca di talenti, ma è un po’ di tempo che in europa steccano. Quest’anno la squadra è più quadrata del solito, basterà per arrivare fino in fondo? A Stamford Bridge possono contare su un Giroud in stato di grazia, il francese è seguito da tempo dalla Lazio, chissà che non possa trovarsi a giocare la sfida a febbraio a casacche invertite.

6.PSG – La compagine francese mette paura non tanto per la fucina di campioni dei quali può disporre, ma soprattutto per le mire del ds dei transalpini Leonardo sui gioielli laziali. Milinkovic, Correa, ma soprattutto Simone Inzaghi che è ancora in trattativa con Lotito per il rinnovo. L’Atalanta ha dimostrato che, sebbene si tratti di una squadra formidabile, con il giusto atteggiamento e facendo una partita perfetta, si può anche pensare di batterli nel doppio confronto.

FOTO: Lazialità.com

Marco Fabio Ceccatelli