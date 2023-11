Sorride Pioli: Loftus-Cheek si allena in gruppo

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centrocampista del Milan punta la prossima sfida di campionato contro l’Udinese dopo lo stop di un mese

Buone notizie per il Milan: oggi Ruben Loftus-Cheek si è allenato in gruppo in vista della sfida all’Udinese di sabato sera. Il centrocampista inglese è stato ai box per più di un mese per un infortunio agli adduttori e punta a tornare tra i convocati nel match contro i friulani. Più indietro nel recupero Kjaer e Pulisic mentre Chukwueze, infortunatosi in nazionale, ha svolto un lavoro personalizzato sul campo ed è vicino al rientro in gruppo.

Viste queste indisponibilità, è molto probabile che Pioli decida di schierare Luka Romero dal 1′ minuto nella gara di sabato sera.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina