Sorprese e delusioni in quest’avvio di Serie A

Dopo il primo quarto di campionato si può trarre un bilancio su calciatori e club che si sono maggiormente distinti sia in positivo che in negativo

Con il turno infrasettimanale in arrivo, la Serie A è entrata definitivamente nel vivo con alcune compagini che si sono distinte per il proprio rendimento positivo ed altre che per ora stanno deludendo, anche per alcuni calciatori l’inizio di stagione è stato sfavillante mentre altri sono ancora alla ricerca della miglior condizione.

In termini di club parlare di sorprese per le prime due della classe, Milan e Napoli, non è possibile visto l’elevatissimo potenziale delle rose a disposizione, ciò che però rimane è la facilità con cui rossoneri e azzurri abbiano saputo porre rimedio a tutte le avversità arrivando a raccogliere 25 dei 27 punti disponibili. Fiorentina e Torino con i cambi in panchina erano attese ad un salto di qualità e finora, soprattutto i viola, stanno avendo buona continuità di prestazioni e risultati. Una delle squadre che ha maggiormente impressionato è l’Empoli di Andreazzoli che propone calcio contro ogni avversario e ha già trovato quattro vittorie in campionato. Pollice in su anche per il Verona che con Tudor gioca bene e segna tantissimo, mentre fatica il Sassuolo nel cambio da De Zerbi a Dionisi nonostante l’ultima vittoria contro il Venezia. Tra le big qualche problema di continuità per una Lazio che vince contro Roma ed Inter e poi perde malamente con Bologna e Verona. Nelle zone basse le genovesi ed il Cagliari sono sicuramente quelle con più difficoltà visto ciò che ci si poteva aspettare a bocce ferme. Da Venezia, Spezia e Salernitana difficile aspettarsi di più con i pochi mezzi a disposizione.

Fra i calciatori invece le sorprese sono certamente i rendimenti di alcuni attaccanti che stanno trovando grande continuità realizzativa; Dzeko all’Inter vede sempre la porta, Simeone e Destro stanno trascinando Verona e Genoa con le loro reti e Beto appena arrivato all’Udinese si è preso subito la titolarità e viene da tre gol consecutivi. Tra i più in difficoltà invece gli attacchi di Juventus, Sassuolo e Sampdoria che dovranno sicuramente aumentare il rendimento. Nei centrocampisti offensivi grandissimo rendimento per Candreva trascinatore della Sampdoria e per Caprari, arrivato all’ultimo al Verona, che sta avendo il miglior momento della propria carriera. Tra quelli più arretrati, da nominare ci sono sicuramente Tonali, che ha cambiato totalmente volto dalla passata stagione, e Anguissa gran colpo di mercato del Napoli di Spalletti. Male finora Luis Alberto e Soriano, due dai quali ci si deve aspettare un cambio di marcia al più presto. Infine il reparto arretrato dove si sono fatti notare Criscito con i tre gol su calcio di rigore e Rrahmani diventato un titolare del Napoli capolista, faticano invece Acerbi e Dumfries.

Fonte foto: caglarinews24.com

Alessandro Fornetti