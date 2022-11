Sorpresa Ternana: Cristiano Lucarelli esonerato dopo il KO con il Pisa

Il tecnico, alla guida della squadra dal 2020, ha pagato per l’ultima sconfitta in casa dei nerazzurri. Lascia una situazione comunque positiva in piena zona playoff

La Ternana è alla ricerca di un nuovo mister. Cristiano Lucarelli è stato esonerato. La notizia, arrivata sabato dopo la debacle in quel di Pisa per 3-1, lascia qualche perplessità. È vero, gli umbri non vincono da un mese e mezzo, però la classifica dice che i rossoverdi si trovano in una posizione tutt’altro che da buttare. La Ternana è in piena corsa per i playoff, fino a poche settimana fa era la sorpresa del campionato cadetto e i punti che la separano dalla seconda sono appena quattro. Il patron della società Bandecchi ha parlato di risultati non all’altezza nell’ultimo periodo. La posizione in classifica in coabitazione con Parma e Bari e nel mucchio selvaggio per gli spareggi, forse, poteva essere valutata diversamente. Fatto sta che ora si andrà alla ricerca di un nuovo tecnico. Lucarelli era sulla panchina umbra dal 2020, contribuendo al ritorno in serie B. I nomi per la sua sostituzione sono diversi ma quelli che si fanno con più insistenza sono Iachini e D’Aversa. Nelle prossime ore si saprà sicuramente qualcosa di più.

Glauco Dusso