Sopravvivere in serie A: la dura vita delle neopromosse

Ecco la seconda sosta stagionale. Giocate sette gare di campionato scopriamo come sta andando il viaggio di Empoli, Venezia e Salernitana

Negli ultimi anni l’evoluzione del calcio italiano sta creando un distacco tra un certo tipo di società e le altre. In serie A si fa alto il grido di chi vorrebbe la riduzione delle squadre. Chi ne vorrebbe diciotto, chi addirittura sedici. Il punto cruciale della questione sono loro, le neopromosse. Gli ultimi campionati hanno evidenziato, secondo alcuni, il fatto che chi sale dal torneo cadetto non abbia le capacità e le forze di mantenere la massima serie, nonostante molte volte diverse compagini abbiano soverchiato tutti i pronostici. Il punto è proprio questo, il perché amiamo questo sport. Non c’è mai un verdetto scritto in anticipo, sul campo si va in undici contro undici e tutto può succedere.

Quest’anno chi sta cercando di smentire tutti sono proprio loro, le tre squadre provenienti dalla B. Empoli, Venezia e Salernitana, arrivate alla settima giornata di campionato tra alti e bassi, stanno cercando di adattarsi al torneo di A.

Chi sicuramente è più abituato è l’Empoli che con Aurelio Andreazzoli sta continuando a stupire soprattutto grazie al gioco. Nelle precedenti stagioni il problema era che ai complimenti sul campo non seguivano i punti. Adesso dopo 7 gare sono ben 9 le lunghezze racimolate dai toscani che si vanno così ad installare proprio dietro al gruppone della parte alta di classifica. Assolutamente da evidenziare la vittoria all’Allianz Stadium con la Juventus ma anche i recenti successi di Cagliari e contro il Bologna hanno impreziosito la già importante figura che gli azzurri stanno facendo. Andreazzoli continua a valorizzare al meglio i ragazzi a sua disposizione mettendo in mostra anche futuri talenti del calcio europeo. La sensazione è che si possa stupire ancora.

Rete di Mancuso e vittoria con la Juventus, ecco la sua gioia – Fonte calcionews24.com

Il Venezia ci sta mettendo un po’ ad abituarsi alla A ma piano piano qualcosa si sta muovendo. La rosa probabilmente non è propriamente all’altezza della categoria ma il carattere e la voglia di fare dei lagunari, presi per mano da Paolo Zanetti, stanno piano piano venendo fuori. Il pari acciuffato oltre il novantesimo all’Unipol Domus di Cagliari ne è la dimostrazione. Molti gli esordienti in categoria, allenatore compreso. I 5 punti fin qui ottenuti sono comunque una buona base per la ripresa, dopo la sosta a Venezia arriverà la Fiorentina. Tra i ragazzi in evidenza sicuramente Johnsen, esterno d’attacco che sta creando non pochi grattacapi alle difese avversarie.

La più in difficoltà delle tre sembra essere la Salernitana che, però, prima della pausa si è regalata la prima vittoria nel torneo. All’Arechi è caduto il Genoa, punito dalla capocciata di Djuric. I ragazzi di Castori, presi per mano in campo da Ribery, stanno provando a dare filo da torciere alle altre squadre, anche se prima di sabato scorso in classifica erano fermi a un punto. Probabilmente il successo potrà fare da detonatore, ma è comunque da qualche partita che lo spirito dei campani sembra diverso, come se piano piano i calciatori siano sempre più consapevoli di dove si trovano. Lo scopriremo subito alla ripresa quando ci sarà lo scontro diretto in trasferta con lo Spezia. Il cammino sarà tortuoso, ma questo non era un mistero e i granata lo sanno benissimo.

L’esultanza di Djuric dopo il gol decisivo contro il Genoa – Fonte repubblica.it

Glauco Dusso