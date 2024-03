Sono Mile, risolvo problemi

Tempo di lettura 3 minuti

Dopo il calo di Rui Patricio, il portiere naturalizzato serbo si è fatto trovare pronto e fino ad ora è stato uno degli artefici principali della rinascita della Roma di De Rossi

Nel calcio e non solo, il tempismo è tutto. Ci sono treni che vanno presi al momento giusto e spesso passano quando una persona se lo aspetta meno. Nel caso di Mile Svilar, già da un po’ di tempo era prevedibile che il treno della titolarità potesse transitare dalle sue parti, ma non era affatto scontato. Lui in ogni caso si è fatto trovare pronto e con personalità ha raccolto un’eredità pesante, quella di un portiere navigato come Rui Patricio, imponendosi sin da subito come nuovo leader della Roma.

L’avventura di Svilar nel mondo del calcio inizia nel suo paese di nascita, il Belgio, anche se dal 2021 è stato naturalizzato serbo (nazionalità del padre, anche lui portiere). Dopo aver dato i primi calci ad un pallone nel Beerschot, squadra di Anversa, sua città natale, nel 2010 all’età di 11 anni entra nelle giovanili dell’Anderlecht. Ci resta fino al 2017, quando da neo maggiorenne passa al Benfica, con cui firma un contratto quinquennale.

Con i lusitani gioca prevalentemente con la formazione B, ma con la prima squadra riesce comunque a togliersi qualche soddisfazione. Nel giro di poche settimane, dopo il suo esordio tra i professionisti nel campionato portoghese contro l’Olhanense, Svilar stabilisce ben due record. Il 18 ottobre del 2017, nella gara con il Manchester United, diventa a 18 anni e 52 giorni il portiere più giovane di sempre ad esordire in Champions League (il primato, strappato ad Iker Casillas, durerà due anni). Due settimane dopo, sempre contro i Red Devils, para un rigore a Martial, diventando l’estremo difensore più giovane a neutralizzare un penalty nella massima competizione europea.

Nei cinque anni al Benfica gioca poco e quasi sempre nella coppa nazionale, ma Josè Mourinho, allenatore del Manchester United all’epoca delle due sopra citate sfide di Champions League, si ricorda di lui e durante la sua seconda estate da coach della Roma lo chiama personalmente per ingaggiarlo ed affidargli il ruolo di vice di Rui Patricio. L’idea di Mou è quella di farlo crescere sotto l’ala dell’estremo difensore portoghese, per poi procedere al passaggio del testimone al momento opportuno. Paradossalmente, questo momento è arrivato proprio dopo l’esonero dello Special One.

Daniele De Rossi infatti ha preso subito atto del calo di rendimento di Rui Patricio ed ha deciso di dare un’opportunità da titolare a Svilar. L’estremo difensore serbo si è fatto trovare pronto, risultando decisivo in molte delle partite in cui la nuova Roma di DdR ha costruito il suo filotto di risultati positivi. In particolare, è emersa di nuovo la sua grande abilità di para rigori. In meno di venti giorni infatti, Mile ha neutralizzato tre penalty: due nella serie finale contro il Feyenoord, che sono valsi ai giallorossi gli ottavi di Europa League, e uno ieri sera contro la Fiorentina, trasformando una sconfitta ormai certa in un pareggio. Per mesi i tifosi giallorossi hanno guardato fuori da Trigoria per risolvere il rebus portiere, ma la soluzione, come spesso capita, era sotto il loro naso.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sportface.it)