Sono Davide Nicola, risolvo problemi

Storie di salvezze improbabili, da Crotone al Genoa. Col Torino è chiamato a compiere un nuovo miracolo

L’aveva promesso, e alla fine mantenuto: “se salvo il Crotone, me la faccio in bici fino a casa” (a Vigone, vicino Torino, ndR). 1300 km su due ruote: uno scherzo, fisicamente e mentalmente parlando, per uno tosto come Davide Nicola. Sotto il vestito di un voto a metà tra il sacro e il laico, c’è tuttavia molto di più. Il pensiero è tutto per il figlioletto Alessandro, 14 anni, che proprio in bici, nel 2014, fu travolto da un pullman davanti casa.



(Qui il link all’articolo completo)

Il Crotone, al debutto in A dopo una cavalcata da sogno, sceglie lui per rimpiazzare Juric, promesso sposo del Genoa. Gli squali pagano duramente lo scotto della categoria superiore, per usare un eufemismo. La squadra è volenterosa, ma ormai per tutti il Crotone è sinonimo di squadra materasso: 29 partite, tre vittorie, cinque pareggi in un oceano di disfatte. Eppur si muove, parafrasando Galileo. Il patron Raffaele Vrenna non ha mai perso la fiducia, con tutto il suo essere vulcanico e sanguigno, da buon calabrese. Primo aprile 2017: sempre in tema di scherzi, fu proprio quello il giorno in cui Davide Nicola annuncia solennemente (e seriamente) il suo fioretto, alla vigilia del match in casa del Chievo.

Words are very unnecessary, cantavano i Depeche Mode. Le parole non sono (a volte) necessarie. Per cui lasciamo parlare i volti e i gol. A partire proprio da quel primo aprile.

Infine, il secondo capolavoro che arriva dove tutto è cominciato. Genova, sponda rossoblù.

Pochi giorni prima del 2020 subentra a Thiago Motta, a sua volta già sostituto di Andreazzoli. E’ un campionato difficile e continuerà ad esserlo fino all’ultima giornata. Nicola prende la squadra in piena zona retrocessione, e ci vorranno sette giornate prima di uscirne. La squadra ingrana, eppure i due pesantissimi rovesci, alla terzultima e alla penultima contro Sassuolo (0-5) e Inter (0-3), fanno dimenticare ben presto il primo derby vinto dell’era Covid e piombano il Genoa nell’ennesima salvezza da conquistare con il buon gioco e l’orecchio attaccato alle radioline.



La favola finirà bene di nuovo, anche grazie a un Verona un po’ troppo rilassato (e dire che l’Hellas è gemellato con la Samp) e un Parma in gran spolvero contro il Lecce. L’esonero senza troppi complimenti di Davide Nicola, all’indomani della gran festa di Marassi a celebrare una delle sue bandiere, fu solo l’ultimo episodio che divise il cuore della tifoseria e la ragion di Stato del presidente Preziosi.

Ora, nuovo capitolo per il mister dal cuore granata: c’è un Toro da salvare, e proprio contro il lanciatissimo Genoa di Ballardini la squadra ha dimostrato carattere. Per ora siamo a quattro pareggi, ma il Torino ha le carte in regola per salvarsi.

Senz’altro, ancora una volta, ci sarà qualcuno da lassù a fare il tifo per papà Davide.

Fonti LaScimmiaPensa, Youtube (Canale G.Strancia), LaFedeQuotidiana, 90min

Valerio Campagnoli