Solidità, cinismo e de Paul : Gotti ha trovato le chiavi della sua Udinese

Le ultime quattro giornate hanno certificato un cambio di rotta nell’andamento della squadra friulana con conseguente balzo in classifica, merito dell’allenatore e di qualche giocatore fondamentale tra ritorni e mercato

Nel calcio a volte avere pazienza paga. Nella stagione più particolare degli ultimi decenni in serie A la ricetta del successo, o della tranquillità, era molto semplice. Poco tempo per costruire, poco tempo per cambiare, poco tempo per prepararsi. Cosa fare? Nessuno stravolgimento totale, continuità, mantenere per gran parte lo status quo. Conseguenza: sono saltate le panchine dei ribaltoni, chiedere a Giampaolo, Liverani e Di Francesco per informazioni più dettagliate. Una delle realtà che ha più fortemente creduto nel lavoro iniziato lo scorso anno è proprio l’Udinese. In Friuli hanno avuto la tentazione di allontanare Luca Gotti. La dirigenza bianconera, invece, ha tenuto duro, ritendendo il profilo dell’attuale mister il più adatto a condurre la squadra in questo periodo difficile, dando continuità al solco tracciato nei mesi precedenti.

All’inizio c’è stato qualche balbettio. La poca preparazione, l’inserimento dei nuovi e qualche infortunio di troppo ha dato filo da torcere e i risultati hanno tardato ad arrivare. Adesso da quasi un mese a questa parte sembra che i vari tasselli stiano andando al proprio posto, sia grazie al mercato sia al rientro di alcuni giocatori fondamentali oltre che all’ambientamento dei nuovi acquisti. Il bottino da quattro match è di 2 vittorie e 2 pareggi, uno di questi arrivato al 96’ per la sciocchezza di Stryger Larsen a San Siro contro il Milan. La partita di sabato con il Sassuolo ha dato diverse risposte significative al di là della vittoria e della classifica che ora sorride in chiave salvezza.

La solidità difensiva ritrovata è sicuramente un dato di fatto. Nelle ultime quattro partite sono 3 i gol subiti dai friulani, di cui due su calcio di rigore. Non si può non ammettere che il rientro in pianta stabile di Bram Nuytinck ha dato sicurezza a tutto il reparto. Ora chiunque giochi al fianco dell’olandese sembra avere più tranquillità e quindi i vari Becao, Bonifazi, De Maio, Samir hanno limitato gli errori. Un’altra grande sorpresa degli ultimi tempi è l’affermazione di Molina sulla fascia destra che sta garantendo grande spinta ma anche buona copertura. L’impiego del giovane argentino ha dirottato Larsen sulla sinistra dove il danese si sta disimpegnando anche nel suo lato opposto. Il lavoro della difesa, poi, è supportato dal centrocampo che sta trovando nell’assetto con Arslan e Walace il frangiflutti perfetto. I due centrocampisti, dopo difficoltà iniziali, hanno cementato l’amalgama e con più confidenza ambientale stanno dando un contributo importante.

L’Udinese si sta segnalando per un fatto: poche occasioni mettendola dentro quando serve. Il cinismo delle zebrette ha funzionato contro la Fiorentina quando a pochi minuti dal termine Nestorovski ha siglato la rete decisiva, con il Milan in trasferta Becao stava per regalare un successo clamoroso. Lo stesso Sassuolo è stato punito da ottime iniziative nei momenti cruciali del match. Da segnalare proprio nell’ultima gara la prestazione di Fernando Llorente, arrivato a gennaio e autore del suo primo gol con la maglia bianconera. Non solo, lo spagnolo si è segnalato anche per un lavoro difensivo encomiabile, il che alla sua età può essere da esempio per tutti. Ottime impressioni, quindi, anche da lui.

La chiusura è dedicata a due nomi su tutti. Rodrigo de Paul sta diventando davvero l’uomo simbolo di questa squadra. Giocatore di una caratura superiore, sembrato sempre in procinto di andar via ma rimasto senza malumori mettendosi a servizio della squadra. I suoi lampi di classe e giocate di sostanza correndo dal primo minuto a ben oltre il novantesimo sono il segno più tangibile della sua importanza.

Infine Luca Gotti, persona capace e perbene, sta dimostrando grandi qualità in un ruolo che forse anche lui non vedeva nelle sue corde all’inizio. Quello che stupisce dell’allenatore dell’Udinese è la schiettezza e la lucidità con cui si presenta ai microfoni, aspetto che salta subito all’occhio sia degli addetti ai lavori sia degli spettatori.

La pazienza e il lavoro pagano, Gotti e la sua Udinese iniziano ad esserne uno degli emblemi più evidenti.

Glauco Dusso