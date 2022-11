Sogliano torna all’Hellas Verona: a gennaio tenterà i colpi salvezza

Il dirigente sarà nuovamente il direttore sportivo dei gialloblu ed è già al lavoro per capire quali saranno gli interventi da fare nel mercato invernale per cambiare rotta in questa stagione

Novità nell’organigramma dell’Hellas Verona. Torna Sean Sogliano nelle vesti di direttore sportivo, incarico che aveva già ricoperto dal 2012 al 2015. Il suo arrivo comporta anche un cambio di mansione per quanto riguarda Francesco Marroccu. Quest’ultimo, infatti, diventa il responsabile dell’area tecnica. Sogliano si è presentato oggi ai microfoni, insieme al presidente Setti, per la tradizionale conferenza di presentazione. Avrà lui ora il compito di rigenerare una rosa apparsa in difficoltà nella prima parte di campionato, anche se lui si è detto soddisfatto di alcune prestazioni soprattutto contro le big. A gennaio, poi, inizierà la campagna di rafforzamento e andranno fatti colpi mirati al miglioramento sostanziale dei risultati. Ovviamente non prima di aver valutato per bene il materiale umano a disposizione dei gialloblu. Infine per quanto riguarda l’allenatore per ora Bocchetti non è in discussione. Ci si dovrà prima confrontare e poi, nel caso, prendere decisioni in qualsiasi direzione.

Glauco Dusso