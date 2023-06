Sofyan Amrabat saluta la Fiorentina

Il calciatore marocchino si commiata tramite un post sui social dove si dice orgoglioso di aver vestito la maglia viola e amareggiato di non aver potuto regalare un trofeo allo splendido universo gigliato

La corte per Amrabat è accesa e diverse squadre gli hanno messo gli occhi addosso, ma lui vuole il Barcellona. E’ suo fratello e suo agente, Nordin Amrabat, a comunicarlo: “La sua volontà è quella di trasferirsi in Spagna. Il Barcellona è in cima alla sua lista…” La situazione finanziaria del Barca non è propriamente rosea e la Viola lo valuta intorno ai 40mln, quindi operazione non facile, né scontata, ma Sofyan evidentemente è convinto e aspetta una chiamata. Ha ancora un anno di contratto, con scadenza 30 giugno 2024 (fonte Transfermarkt), ma lui è appunto intenzionato a cambiare aria, tentare una nuova avventura. Nel suo post afferma di aver dato tutto, insieme alla squadra, ed è grato al club, così come a coloro che lavorano dietro le quinte, ai quali rivolge sentite parole di ringraziamento. Loda anche i tifosi viola: “E grazie ai nostri tifosi, siamo arrivati ​​fin qui, grazie al fantastico supporto che ci avete mostrato per tutta la stagione e, sicuramente, con sostenitori fra i migliori del mondo, questo club darà ancora battaglia in futuro!“.

Fonte foto: repubblica.it

Luigi A. Cerbara