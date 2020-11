Sliding Doors – 4 Colpi mancati che avrebbero cambiato la storia del calcio

Vi presentiamo i retroscena su 4 incredibili operazioni di calciomercato che avrebbero potuto realizzarsi, ma per un soffio non sono andate a buon fine

Il famoso film del 1998 Sliding Doors ha consegnato al vocabolario comune il concetto di porte scorrevoli, ovvero il momento clou della vita di una persona o della sua carriera che può cambiare tutto in base alle decisioni che vengono prese in un determinato frangente. Questo tipo di attimi, di scelte decisive, le troviamo anche nella storia del calcio. Alcune sono clamorose e poco conosciute. Oggi ve ne raccontiamo quattro legate al calciomercato. Le sliding doors di quattro campioni a livello mondiale.

1.Pelé-Milan

Siamo negli anni ’60 e il Milan è alla ricerca di un calciatore offensivo che possa elevare il livello tecnico della squadra rossonera. La dirigenza meneghina fece un sondaggio per O’Rei offrendo tanti soldi sia al Santos che al giocatore, ma alla fine Pelé scelse il cuore e rimase in Brasile. Il Diavolo ripiegò sul suo alter ego in Nazionale, Amarildo, che a Milano in 4 anni vinse soltanto una coppa italia. Fra i due attaccanti verdeoro non scorreva buon sangue, tanto che Amarildo si rifutò di sostituire O’Rei nella debacle del Brasile a San Siro contro l’Italia (3-0 per gli azzurri nel 1963) affermando: “Io sono un campione del mondo, non sono la riserva di Pelé”.

2. Messi-Como-Inter

Il presidente del Como che provinò la Pulce nel lontano 2001 era un certo Enrico Preziosi (attuale patron del Genoa). Probabilmente il magnate dei giocattoli si starà ancora mangiando le mani per quella scelta scellerata. Lionel rimane in prova con la casacca blu reale per due settimane. Il talentuoso 14enne argentino viene però scartato dalla dirigenza lombarda per la statura minuta, anche se a distanza di anni Preziosi ha dichiarato che semplicemente il Barcellona ebbe la meglio per questioni di prestigio. Tre anni dopo Massimo Moratti è davvero ad un passo dal portare il 6 volte pallone Pallone d’Oro all’Inter. Luisito Suarez confermò che c’era addirittura un precontratto per il talento argentino allora diciassettenne, ma alla fine Messi rimase in catalogna.

3. Totti-Sampdoria

Questa forse è la storia meno conosciuta, ma Francesco Totti avrebbe potuto vestire la maglia blucerchiata. Nel 1996 Carlos Bianchi suggerisce alla Roma di acquistare un certo Angel Morales e di cedere il giovane Totti. Sul futuro capitano giallorosso era forte la Sampdoria, ma un torneo invernale contro Ajax e Borussia Mönchengladbach cambia tutto. Francesco Totti segna sia contro i lancieri che contro i tedeschi. Sensi si innamora definitivamente del calciatore e lo trattiene nella capitale. Ironia della sorte, dopo qualche mese il Morales segnalato da Bianchi (poi esonerato) finì proprio alla Sampdoria.

4. CR7-Parma

Correva l’anno 2003, il direttore tecnico del Parma Arrigo Sacchi segnala alla dirigenza ducale un ragazzo di 18 anni dello Sporting Lisbona, Cristiano Ronaldo. Sul piatto 11 milioni che il club lusitano è pronto ad accettare, ma nuovamente un’amichevole scombina i piani. Lo Sporting affronta il Manchester United e Sir Alex Ferguson chiede alla proprietà dei Red Devils di portare all’Old Trafford il giovane attaccante che andrà a sostituire David Beckham passato al Real Madrid. Gli inglesi offrono 18 milioni e si portano a casa uno dei più grandi calciatori della storia del calcio.

FOTO: Milanlive.it, Loschema.it, Goal.com, ilbianconero.com

Marco Fabio Ceccatelli