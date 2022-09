Skorupski: “Mondiale? Sono dodici anni che faccio il secondo e rosico”

L’estremo difensore del Bologna parla della stagione in corso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Tramite un’intervista a La Gazzetta dello Sport il portiere del Bologna ha trattato vari argomenti, dalla stagione in corso fino al mondiale con la Polonia. Una normale intervista, toccando anche i momenti difficili della squadra in assenza di Mihajlovic, se non fosse per le dichiarazioni fatte sulla nazionale e sul “suo” primo portiere Szczesny. Skorupski vorrebbe giocare più spesso insinuando che il numero 1 juventino sia il titolare proprio perché gioca nei bianconeri. Un’insinuazione a mio avviso poco appropriata dato il valore di Szczesny e dato che lo stesso si è giocato il posto per diverso tempo con Fabianski.

Davide Farina