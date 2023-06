Siviglia-Roma, le ultime: ipotesi Dybala dal primo minuto, Mendilibar sceglie Suso e recupera Badé

Gli andalusi per il settimo successo su sette finali, Mourinho per superare Trapattoni, tanti vip e tifosi giallorossi alla Puskàs Arena

Ormai è tutto pronto per la finalissima di Europa League tra Siviglia e Roma. C’è molto in gioco per entrambe le squadre e ci sono diversi record che possono essere scritti o battuti. Da un lato, Mendilibar vuole guidare gli andalusi al settimo successo su sette finali nell’ex Coppa Uefa dal 2006 ad oggi. Dall’altro, Mourinho cerca la sesta vittoria della sua carriera nella finale di una competizione europea (escluse le Supercoppe) per staccare Trapattoni in questa speciale classifica. Tanti vip giallorossi saranno alla Puskas Arena, da Francesco Totti ad Antonello Venditti, passando per Damiano dei Maneskin e Vincent Candela. L’esodo da Roma è stato oceanico, più di 20 mila tifosi sono arrivati a Budapest. I sostenitori del Siviglia saranno numericamente un po’ meno, ma non faranno mancare il loro supporto. Alcuni, confortati dalla tradizione della propria squadra in Europa League, hanno sfilato per la capitale ungherese già con la maglietta celebrativa col numero 7.

Luca Missori

(Fonte immagine: Romaforever.it)