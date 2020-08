Siviglia che lezione! Roma schiantata e annichilita – Analisi e pagelle

Gli andalusi dominano dall’inizio alla fine e passano meritatamente il turno

Il Siviglia si prende i quarti di finale di Europa League, battendo una Roma lontana parente di quella vista nelle ultime giornate di campionato e arrivata in Germania per questa sfida con ben altre aspettative. Il Siviglia vince grazie al suo gioco, espressione delle idee del suo allenatore, Julen Lopetegui: corsa, pressing, possesso palla, sovrapposizioni, movimenti senza palla e densità in fase difensiva.

Lopetegui conferma il 4-3-3 di base, schierando En-Nesyri al centro dell’attacco con Suso a destra e Ocampos a sinistra. Nella Roma confermata la difesa a tre e confermato Zaniolo in avanti con Mhkitaryan e Dzeko.

Sin dall’inizio il Siviglia entra meglio in partita imponendo il suo gioco con passaggi corti, sovrapposizioni e aggressione dello spazio, che abbinati al pressing alto continuo per recuperare il pallone, fanno la differenza ma soprattutto danno tanta densità difensiva: tutte aspetti che non permettono alla Roma di sviluppare il suo gioco.

Il primo brivido della partita per la Roma arriva al decimo con Carlos che sugli sviluppi di un corner colpisce la traversa con un colpo di testa. Il vantaggio andaluso arriva undici minuti dopo con Reguilon, bravo a tagliare la difesa della Roma come fosse una lama del burro e a battere Pau Lopez, con grande complicità dello stesso portiere spagnolo.

Il pressing del Siviglia tiene ferma la Roma e gli uomini di Lopetegui vanno ad aggredire i giallorossi fin sopra la loro trequarti. La Roma abbozza una reazione dopo il cooling-break, ma tutto si ferma ad un tiro di Zaniolo deviato in angolo. Il Siviglia trova molto spazio sugli esterni e soprattutto con le sovrapposizioni dei terzini Jesus Navas e Reguilon, che accompagnano sempre l’azione offensiva senza palla. Gli andalusi sfiorano il raddoppio proprio con Jesus Navas che taglia il campo e salta anche Pau Lopez, ma quando sta per battere a rete si allunga troppo il pallone, mettendo fuori.

Zaniolo e Banega si contendono un pallone

Il raddoppio arriva grazie ad un’azione di due passaggi, nata però da un presunto fallo su Dzeko mentre la Roma attaccava. Lancio in profondità, Ocampos salta Ibanez che prende male il tempo dell’intervento sbagliandolo, mette in mezzo e a rimorchio arriva En-Nesyri che segna a porta vuota.

En-Nesyri esulta dopo aver realizzato il gol del raddoppio

La ripresa ha pressochè lo stesso copione del primo tempo, con una Roma che prova ad abbozzare una reazione, ma con gli stessi difetti della prima frazione di gioco, che rovesciati e visti dall’ottica del Siviglia sono tutti i punti di forza degli andalusi. Nella Roma l’ultimo ad arrendersi è Mhkitaryan che ci prova con qualche tiro nei primi quindici del secondo tempo, ma senza centrare lo specchio della porta andalusa. Ai giallorossi non bastano nemmeno gli ingressi in campo di Pellegrini e Carles Perez, i quali riavviano un po’ la manovra offensiva, ma senza effetti diversi di quanto visto fino a quel momento. Il dato che lascia basiti e che la dice lunga sulla prestazione del Siviglia, è il fatto che la Roma non abbia mai calciato verso la porta avversaria impegnando il portiere andaluso. Il Siviglia trova anche la terza rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma viene annullata dal Var per fuorigioco.

La partita non lascia spazio ad altre emozioni e il Siviglia domina in lungo e in largo fino alla fine una Roma che avrebbe voluto far vedere altro, ma che si è arresa al cospetto di una squadra a lei superiore.

Le pagelle

Pau Lopez 4: responsabilità madornale sul gol che sblocca il match. Per il resto insicuro, anche se la parata in avvio su Ocampos lasciava presagire tutt’altro.

Mancini 5: bene in fase di spinta, ma può chiudere meglio su Reguilon in occasione del primo gol. Si fa espellere nel finale.

Ibanez 5,5: attento, ma irruento ad entrare in scivolata su Ocampos nell’azione del raddoppio, mancando completamente l’intervento.

Kolarov 6: tiene e cerca di rilanciare l’azione. (Villar s.v.)

B.Peres 5: non chiude su Reguilon in occasione del vantaggio andaluso. In fase di spinta è impreciso

Cristante 5: troppo impreciso in fase offensiva e nei passaggi decisivi.

Diawara 6: cerca di mettere ordine e ci riesce fin quando può, uno dei pochi a salvarsi. (Carles Perez 6: prova a portare vivacità e in parte gli riesce, ma non cambia la partita).

Spinazzola 5,5: discreta fase di spinta, meno bene in fase difensiva.

Zaniolo 4,5: è suo l’unico tiro della Roma verso la porta del Siviglia nel primo tempo. Per il resto è impalpabile ed arriva sempre in ritardo sul pallone. (Pellegrini 5,5: tanta buona volontà, ma combina poco).

Mhkitaryan 5,5: cerca di combinare qualcosa, ma l’intesa con Dzeko non è delle migliori. Troppo impreciso nei passaggi e nei tiri.

Dzeko 5: non gli arriva un pallone buono da mettere dentro. La densità del Siviglia lo mette fuori partita e lui cerca spesso di indietreggiare per prendersi il pallone.

Fonseca 5: la sua Roma fa acqua da tutte e le parti e lui non è esente da colpe, a partire dalla formazione che schiera e che prova a correggere in corsa ma senza successo.

Dichiarazioni Fonseca

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca al termine del match: “Sconfitta meritata, loro superiori a noi. Mi prendo le mie responsabilità, ma rifarei le stesse scelte”.

Leonardo Tardioli

