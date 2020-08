Siviglia cannibale, l’Inter si arrende in finale: analisi e pagelle

Finisce 3-2 per gli spagnoli che vincono la loro sesta Europa League, nerazzurri meno in palla del solito merito anche degli avversari

Un’attesa lunga dieci anni, quelli passati dall’ultima finale europea. Non c’è più tempo per le riflessioni, per i pronostici, per le parole, ora contano i fatti. L’Inter nell’atmosfera più insolita di sempre: una serata di agosto a Colonia, non è un’amichevole precampionato è la finale di Europa League. La Beneamata rincorre il quarto successo, il primo con la nuova denominazione. Di fronte ai nerazzurri manco a dirlo il Siviglia, “pentacampeon” della competizione, squadra che non fallisce mai una finale. Conte contro Lopetegui, a entrambi manca un successo fuori dai confini nazionali. Le formazioni sono quelle annunciate, Inter che non cambia di una virgola, idem il Siviglia. Lautaro e Lukaku contro il trittico Ocampos-de Jong-Suso. Quest’ultimo che annusa aria di derby visto il suo passato. Arbitra l’attesissimo incontro l’olandese Makkelie.

Primo tempo

Partenza sprint dell’Inter. Dopo tre minuti ripartenza nerazzurra da corner per il Siviglia con Lukaku che macina metri senza sosta. Surclassato Diego Carlos che dentro l’area lo stende, calcio di rigore. E’ lo stesso gigante belga ad andare dal dischetto e come di consueto non fallisce, Inter in vantaggio. Il Siviglia, però, non è squadra che si arrende. Gli andalusi riprendono in mano il gioco e al 12′ trovano la giocata giusta. Palla sulla destra per Jesus Navas che pennella in mezzo, Godin e de Vrij si perdono de Jong che in tuffo non lascia scampo ad Handanovic, 1-1. Animo ritrovato per Lopetegui e i suoi.

Ora i bianchi sono galvanizzati, l’Inter in affanno. Gli animi si surriscaldano presto, il nervosismo è palpabile. Dopo un tiro di Ocampos facile per Handanovic bella palla al 24′ di Young che trova D’Ambrosio in ottima posizione, l’esterno è troppo avanti e non riesce ad impattare a dovere. Minuto 33, fallo ingenuo di Brozovic e punizione sulla trequarti per il Siviglia. Stavolta a pennellare è Banega, de Jong, ancora lui e ancora solo, incorna alla perfezione e la parabola della sfera va a morire sotto l’incrocio, partita ribaltata, 2-1 Siviglia. Passano due minuti, punizione simile nell’altra metà campo. Brozovic disegna la palla giusta per Godin che di testa buca Bono, 2-2 immediato e Inter che torna a respirare. Primo tempo vibrante, si va negli spogliatoi sul pareggio, meglio il Siviglia, Inter che cerca di fare il suo.

Secondo tempo

Primi venti minuti di studio, le due squadre non vogliono commettere errori. Al 65′, però, è l’Inter ad avere un’occasione colossale. Barella lancia Lukaku in campo aperto, solo davanti al portiere l’attaccante calcia sulla gamba di Bono che respinge. “Romelu mio no!” ecco il labiale disperato di Conte. Labiale che si deve essere ripetuto al minuto 74. Punizione del solito Banega in area, la difesa respinge, Diego Carlos colpisce in rovesciata una palla che finirebbe sul fondo se solo Lukaku non ci mettesse il gambone che traghetta il pallone in rete. Beffa atroce per l’Inter, dal gol fallito all’autogol, incredibile 3-2. Negli ultimi minuti Conte si gioca quattro cambi tra cui Sanchez che sfiora il pareggio in mischia negli ultimi minuti. Il fortino andaluso regge fino al 96′, triplice fischio di Makkalie che consegna la sesta Europa League al Siviglia.

Fonte eurosport.it

Inter che trova un avversario tosto e non riesce a replicare le grandi prestazioni precedenti. Decima finale europea che finisce con una sconfitta, chissà che non serva per crescere. Siviglia che si conferma padrona di questo torneo, squadra esperta che sfrutta anche un pizzico di fortuna questa sera.

Queste le parole di Antonio Conte al termine del match: “È stata una partita dura ed equilibrata. Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di episodi che avrebbero potuto spostare la gara in nostro favore, poi c’è stata la sfortunata autorete di Lukaku e da lì è diventato difficile. Non c’è troppo rimpianto perché i giocatori mi hanno dato tutto, alla fine ha vinto una squadra abituata a farlo. La certezza è che i miei ragazzi hanno lavorato tanto, sono cresciuti e sono arrivati a giocare la finale di competizione importante. Per molti era la prima esperienza, servirà per il futuro, è comunque ‘tanta roba’ “.

Poi gela i tifosi sul suo futuro: “Adesso noi dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo un paio di giorni di vacanza. A mente fredda ci incontreremo, si farà una disamina della stagione e di tutto, in maniera molto serena. Cercheremo di pianificare il futuro dell’Inter, con o senza di me. È stata una stagione molto dura sotto tutti i punti di vista, va presa la decisione migliore per il bene dell’Inter, con la massima cordialità. Non c’è astio, ci sono delle vedute che possono essere diverse. Per me è stata un’annata bellissima, ringrazio chi mi ha dato l’opportunità di fare un’esperienza bellissima. Ne è valsa la pena e ringrazierò sempre la società, ringrazierò Marotta, Ausilio, le persone che mi hanno scelto. Il mio punto di vista lo dirò a mente fredda, per costruire qualcosa d’importante ci vuole armonia”.

“Penso di aver dato tanto e ricevuto tantissimo, da questo punto di vista sono molto contento. Però alcune situazioni che ho vissuto quest’anno non mi sono piaciute. Ho anche una famiglia e devo capire se la mia priorità resta il calcio, perché a tutto c’è un limite e devo capire il mio dove arriva… non voglio che venga intaccata anche la mia vita privata. Ma senza alcun rancore, ve l’assicuro. È stato un percorso bello ma tosto, sotto tutti i punti di vista. Non faccio nessuna marcia indietro, se si potrà migliorare lo faremo, altrimenti vedremo. So che non voglio passare un’altra annata in questa maniera, è giusto che il presidente Zhang faccia le sue valutazioni anche in base a ciò che gli dirò”.

Pagelle

Handanovic 6 : non può nulla sulle reti, sfortunato per l’autogol.

Godin 6 : si perde de Jong sul primo gol, si rifà pareggiando subito da gladiatore. Le palle inattive, però, fanno soffrire (dal 90′ Candreva s.v.).

de Vrij 5,5 : complice anche lui sul primo gol, meno sicuro del solito.

Bastoni 6,5 : il più lucido del terzetto dietro, nel finale si propone anche in avanti, da un suo cross la squadra sfiora un clamoroso 3-3.

D’Ambrosio 5,5 : soffre gli avversari dal suo lato, fa quel che può (dal 75′ Moses 5,5 : il meno in palla dei subentrati).

Barella 5 : passo indietro rispetto alle precedenti gare, troppo nervoso e impreciso.

Brozovic 5,5 : a tratti svagato, sbaglia troppo, disegna un gran cross per il gol di Godin.

Gagliardini 5 : perde diversi duelli, non si accorge di de Jong alle sue spalle nel raddoppio, fallo ingenuo per la punizione del terzo gol (dal 75′ Eriksen 6: ingresso tardivo, prova a metterci la sua tecnica).

Young 6 : regge bene la sua fascia, Suso non lo impensierisce, soffre di più Navas.

Lukaku 5,5 : le due facce della medaglia della sfortunata serata interista, si guadagna e segna il rigore, fallisce un’occasione importante e mette dentro nella porta sbagliata. Le ultime due pesano di più.

L. Martinez 5 : serata no, poco apporto da parte sua (dal 75′ Sanchez 6 : solita verve, sfiora il gol).

Conte 6 : cade sul più bello, serata amara che non cancella quanto fatto in questa stranissima annata, Siviglia più pronto della sua squadra a giocare questi match.

Glauco Dusso