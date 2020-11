Simulazione 2.0: giocatori “urlatori” e dove trovarli, la nuova (fastidiosa) moda del post lockdown

Il pallone ai tempi del coronavirus ha svuotato gli stadi, i rumori si accentuano e quindi per attirare l’attenzione dell’arbitro se ne vedono di tutti i colori

In principio era la simulazione. Per prendersi una punizione o un rigore il giocatore in questione “simulava” un fallo, ovvero si gettava per le terre nella speranza che l’arbitro cadesse nel subdolo tranello e concedesse la punizione. Filippo Inzaghi fu spesso tacciato di queste furbate, così come Nedved reo di accentuare le conseguenze di un intervento avversario. L’ultimo, forse, in ordine di tempo è Milos Krasic, addirittura squalificato dal giudice sportivo in un secondo momento per aver simulato un fallo da rigore in un Bologna – Juventus del 2010, massima punizione poi concessa dall’arbitro. Da quel momento l’esterno serbo fu perseguitato da questa nomea di “cascatore” e anche il buon inizio di campionato da parte sua si dissolse finendo egli stesso nel dimenticatoio.

Il Var ha certamente ridotto all’osso questo determinato tipo di episodi, anzi le situazioni in questione sono vicine allo zero casi. La nuova moda del momento, sfruttando la situazione post covid, ovvero quella delle porte chiuse, è l’urlo. Il silenzio assordante che ahinoi sta avvolgendo gli stadi italiani nel momento attuale è desolante. Perché non sfruttarlo a proprio vantaggio, penseranno alcuni giocatori. Quindi anche al minimo tocco avversario il guaito del calciatore in questione tocca picchi di decibel inimmaginabili, i quali rimbombano nelle pareti degli impianti deserti. A quel punto l’arbitro è costretto a fischiare, ma quanti di questi strilli sono giustificati? Ve lo dico io, molto pochi.

Dai replay che lo spettatore da casa può osservare i tocchi sono spesso veniali. Di conseguenza i più furbetti riescono a sfruttare questa “valle dell’eco” sportiva per trarne vantaggio. Ovviamente ci sono anche coloro che la botta la prendono eccome, ma bisogna stare molto attenti. Certo non può esistere un Var per l’intensità degli interventi ma forse, come il povero Krasic insegna, si potrebbe essere un po’ più severi verso tali atteggiamenti. In campo, per esempio, cartellini per chi perde tempo a terra, per chi esagera (vedi Vidal e Patric in Lazio – Inter di quest’anno). Più collaborazione tra gli ufficiali di gara che possono vedere gli episodi da più angolazioni. L’auspicio è che tali fattispecie possano diminuire il più possibile.

Il tifoso, comunque, non sarà allo stadio ma vede la partita da casa e alcuni comportamenti sono anche più visibili dal divano. Concludendo un appello ai giocatori: le finte meglio farle per dribblare.

Glauco Dusso