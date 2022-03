Simone Inzaghi recupera i pezzi, missione Juventus cominciata

Il tecnico nerazzurro ritrova pedine fondamentali per il big match di domenica sera, un risultato positivo diventa decisivo per il finale di stagione in campionato

Iniziata la settimana di avvicinamento a Juventus-Inter, Simone Inzaghi valuta la situazione della sua squadra. Nonostante qualcuno sia ancora impegnato con le rispettive nazionali, il mister può sorridere visti i probabili recuperi per il match di domenica. Lautaro Martinez, rimasto a casa per il covid, si è negativizzato e potrà quindi unirsi ai compagni alla ripresa degli allenamenti. Brozovic e de Vrij hanno fatto gli straordinari durante la pausa e anche loro sembrano essere sulla via del pieno recupero. Troppo importante la gara contro i bianconeri per dare una risposta a chi vede la Beneamata in crisi. Inoltre anche la classifica ha bisogno di ossigeno, 7 punti in 7 partite non sono accettabili per una squadra che punta in alto. Un’altra frenata potrebbe veder allontanarsi lo scudetto e dover iniziare a guardare lo specchietto retrovisore. Una giornata piena di significati la prossima in serie A, Inzaghi, però, può guardarla con un po’ più di ottimismo.

Glauco Dusso