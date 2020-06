Simeone regala un successo atteso e insperato al Cagliari

Il Cholito, con un gol al 94esimo, riporta la vittoria in casa rossoblù

Giovanni Simeone dà al Cagliari una vittoria che mancava dallo scorso dicembre: un suo colpo di testa in pieno recupero stende una buona Spal, troppo disattenta nel finale. I sardi attendevano i tre punti da mesi che arrivano al termine di una partita tattica e molto bloccata, dove il caldo ha inciso molto sul rendimento delle due formazioni.

La Spal si schiera con il 4-3-3 cosi composto: in porta c’è il giovane croato classe ’97 Letica – sesto portiere utilizzato dalla Spal nelle ultime due stagioni e più di qualsiasi altra squadra dei maggiori cinque campionati europei – Cionek a destra, Vicari e Bonifazi centrali e Sala a sinistra. Centrocampo con Valdifiori in regia, Castro e Valoti ai lati e trio d’attacco composto da Strefeza, Petagna e D’alessandro.

Zenga risponde con un prudente 3-5-2, segno che cerca di non perdere la partita e ripropone tra i pali lo svedese Olsen. I due esterni di centrocampo sono due terzini: Mattiello a destra e Pellegrini a sinistra, con il trio Ionita, Nandez e Rog al centro e il duo Joao Pedro-Simeone in attacco.

Al contrario di quanto ci si attendeva alla vigilia, la Spal sfiora il gol dopo cinque minuti con una girata di tacco al volo di Vicari sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma nei primi dieci minuti è il Cagliari ad avere maggiormente il pallino del gioco, senza incidere però. La prima occasione è del rientrante Joao Pedro che al 29esimo manda alto un colpo di testa, anche in questa occasione l’azione ha sviluppo da calcio d’angolo. Il colpo di testa del brasiliano arriva qualche minuto dopo il cooling break chiamato dall’arbitro, complice il caldo umido che c’è su Ferrara.

Un contrasto aereo tra Luca Pellegrini e Andrea Petagna

Prima dell’intervallo c’è spazio per una parata in due tempi di Letica su Rog e per una conclusione di Strefeza dal limite, dopo l’assist di Petagna. All’intervallo il Cagliari ha tutti e tre i centrali di centrocampo ammoniti.

Nella ripresa ci si attende una partita un po’ più aperta, dato che le due squadre hanno bisogno di una vittoria per motivi diversi: la Spal per riprendere la scia di Lecce e Genoa e il Cagliari per interrompere la serie negativa. Le due squadre non effettuano cambi e la formazione di Di Biagio parte di nuovo forte, con un tiro da fuori di Cionek servito da Castro, ma blocca Olsen.

Tra il 50esimo e il 55esimo il Cagliari ha due occasioni per passare in vantaggio: prima Pellegrini colpisce al volo e manda fuori un cross di Mattiello sul secondo palo e poi Simeone calcia dalla distanza, ma blocca Letica.

Inizia la griandola dei cambi e anche qui sembra che i due allenatori vogliano provare a vincerla, dando un assetto più offensivo alle loro squadre: Di Biagio mette dentro Missiroli per Castro e Dabo per D’alessandro, mentre Zenga risponde con Ragatzu e Cacciatore per Pisacane e Mattiello. Dunque Cagliari a trazione anteriore, visto anche il precedente ingresso di Birsa.

Luca Pellegrini in azione palla al piede

Il caldo ha la meglio anche nella ripresa e Di Biagio cerca il forcing finale, inserendo Fares e l’ex di turno Cerri: proprio quest’ultimo, con un suo gol, è stato l’autore dell’ultima vittoria del Cagliari in questo campionato, lo scorso dicembre nel match contro la Sampdoria. E proprio Cerri ha l’occasione per sbloccare la partita, deviando in spaccata un tiro-cross di Fares. Olsen respinge e poi Petagna spara alto.

Gol non fatto e gol subito, con Simeone che a pochi passi dalla porta mette dentro, di testa, un gol che dà al Cagliari i tre punti che attendeva da tempo.

Giovanni Simeone esulta sdraiato, con cacciatore che arriva per abbracciarlo

Per la Spal una sconfitta immeritata, gli uomini di Di Biagio hanno fatto vedere una buona organizzazione, perdendo una partita in modo sfortunato. Il Cagliari ha finalmente ritrovato la vittoria: la prima nel 2020 e la prima per Walter Zenga, alla sua seconda panchina con i rossoblù.

Leonardo Tardioli

Fonti foto: Calciomercato.com; lunionesarda.it; sport.sky.it; oasport.it