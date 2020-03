Simeone: L’Hidalgo di Spagna

In dieci anni ha portato l’Atletico Madrid dalla zona salvezza all’olimpo delle vittorie europee. Duro, arcigno, condottiero senza paura è riuscito a imporre nel calcio del possesso palla, la sua diversità: il contropiede

Quando nello sport di squadra si impone un modo di giocare tutti generalmente lo copiano. E’ una regola non scritta ma presente nel grande libro del calcio. Quando l’Ajax di Michels e Cruijff iniziò a rullare gli avversari, nell’Europa degli anni ’70, quel gioco fatto di pressing e corse in avanti dove tutti giocavano più ruoli venne ripreso a Barcellona che ne divenne una fervida accademia d’importanzione. Ma anche il campionato italiano, antitesi massima del gioco a tutto campo, con i suoi mister Viciani ex Palermo e Ternana, Marchioro ex Milan e Luis Vinicio ex Napoli iniziò innesti di zona pressing che poi Liedholm nobilitò in scudetti milanisti e romanisti.

Così come quando apparve sui campi il Milan di Sacchi, tutti cominciarono a schierarsi con il 4-4-2 e a pressare a centrocampo incessantemente. Dieci anni fa l’ultimo dogma che tutti seguirono fu il radicalismo del possesso palla di Guardiola: il fine intellettuale Pep prese il passing game inventato a fine ottocento dagli scozzesi e lo trasformò nel santo graal. Si controlla una partita attaccando, smarcandosi e soprattutto tenendo il pallone. Insomma, non avrai altro dio calcistico che il palleggio ipnotico.

Ma per ogni religione si sa ce ne una contraria: è qui che nasce l’idea di Simeone, il vate eretico del contropiede anni ’70. Lui argentino dal “rostro” duro ha scelto una strada diversa e non copiando il sacerdote catalano e i suoi adepti, ha creato il suo calcio. Prima della spiegazione una domanda: E’ giusto tecnicamente parlando il rovesciamento tattico voluto dal burbero di Buenos Aires? Sì la scelta di andare controcorrente è giusta e pone Diego Plabo Simeone tra i grandi allenatori dell’ultimo decennio.

Il non aver seguito il resto del calcio internazionale lo ha messo in una posizione di forza perché controgiocando con gli avversari la sua squadra acquisisce personalità e quindi diventa forte, difesa dopo difesa. Il suo stile chiaro incentrato su due linee serrate e sulla forza in contropiede fondata su grandi attaccanti che sentono la porta, gli permette di essere sempre in partita anche quando come a Liverpool va sotto 2-0 e tutto sembra finito.

Il suo gioco non è sparagnigno, non è utilitaristico, non è rinunciatario, non è catenaccio, perché se fosse tutto questo le vittorie del suo Atletico sarebbero poche e già finite. No, la sua idea è l’esaltazione della difesa che da sempre negli sport di squadra è l’emblema della volontà di vincere. Sul piano tecnico, dal 2011, ha costruito un 4-4-2 chiuso dove i difensori devono essere forti di testa e nei contrasti in area di rigore, il posto dove volutamente Simeone e i suoi aspettano l’avversario. I centrocampisti devono coprire lo spazio che è avanti e laterale a loro e la disciplina tattica di Saul e Koke, due che giocherebbero mezze ali in qualunque squadra del globo, spiega meglio di tutto quale capolavoro tattico ha costruito l’hidalgo di Spagna.

L’idea dell’attacco è altrettanto chiara: grandi “punteros” che sentono la porta, una scelta quasi tedesca nel selezionare il centravanti e la seconda punta. Sull’icona di Gerd Muller ecco i vari Falcao, Diego Costa, Griezmann, Fernado Torres, tutta gente in grado di segnare toccando pochi palloni. Il concetto di Simeone è dunque sintetizzabile in due filoni: forti in tutte e due le aree, che significa difendere e fare gol.

Questa sua visione del calcio che fa storcere il naso ai puristi narcisi dell’estetica è corretta perché ha portato una squadra scialba a diventare una compagine internazionale. E, al contempo, ha messo Simeone nel novero dei grandi allenatori perché ha avuto un’idea e l’ha perseguita. Nel calcio è importante la diversità: Simeone è importante quanto Guardiola e Klopp perché dà alle partite varianti. L’omologazione non fa per lo sport. D’altronde Bielsa, che certamente non è un cholista per mentalità, ha sempre sostenuto che difendere non è speculare se la difesa diviene sistema. E Dan Peterson, il vecchio caro nano di ghiaccio del basket, ha sempre detto che uno è allenatore se ha una filosofia. Diego Plablo Simeone ha entrambe le cose: sistema e filosofia. Non a caso Bielsa e Peterson si intendono di vittorie, come lui.

Fonte foto: beinsports.com

Matteo Quaglini