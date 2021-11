Simeone e i suoi fratelli: in provincia brillano gli attaccanti

Nelle squadre medio-piccole è fondamentale avere un calciatore in grado di fare la differenza e di segnare con continuità

In questa prima parte di Serie A molti attaccanti di squadre cosiddette “di provincia” stanno offrendo prestazioni molto importanti attirando su di loro le attenzioni di tutti. La pressione di non giocare per una big è sicuramente un vantaggio per alcuni calciatori, come Destro e Simeone su tutti, che si esprimono al meglio quando possono giocare in piazze meno esigenti. Con un bomber di provincia gli obiettivi sono raggiungibili più facilmente, ma non sempre basta un solo calciatore per portare una squadra alla salvezza, come insegna la retrocessione del Crotone lo scorso anno, nonostante un Simy da 20 reti. Averne uno però dà sicuramente un vantaggio sulle avversarie che invece fanno fatica a concretizzare le occasioni che creano.

Nel nostro campionato anche quest’anno non mancano i giocatori decisivi in compagini non di primo piano, a partire dal vice capocannoniere Giovanni Simeone del Verona, autore di un mese di ottobre da incorniciare e di nove centri in dieci presenze da quando si è trasferito negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato. Dietro di lui i nomi da fare sono soprattutto quelli di Joao Pedro, Arnautovic, Beto e Destro.

Il brasiliano del Cagliari è già a quota sette gol e sta provando praticamente da solo a tirare fuori i suoi da una situazione difficilissima, purtroppo per lui senza per ora riuscirci. Ha siglato da solo più della metà dei gol dell’intera squadra riuscendo a fornire anche due assist ed essendo un punto di riferimento costante sia per Semplici prima che per Mazzarri ora.

Marko Arnautovic invece era ciò che mancava al Bologna, compagine che ha sempre creato tanto ma che faticava a concretizzare; l’austriaco è a cinque reti ed è il giocatore più importante per la formazione di Mihajlovic, poichè riesce sia a creare gioco per la squadra sia ad essere lucido sotto porta.

Mattia Destro al Genoa sembra aver trovato la propria dimensione, sta vivendo uno dei migliori momenti della carriera e si sta prendendo delle importanti rivincite a livello personale dopo esperienze poco felici con big come Roma e Milan. Al netto di qualche problema fisico, Destro sta portando sulle spalle tutto il peso dell’attacco genoano con le sei reti a testimoniare una maturazione ormai avvenuta.

L’ultimo arrivato in Italia è Beto dell’Udinese che dopo un’iniziale fase di ambientamento si è preso la titolarità a suon di gol e Luca Gotti ora non può più fare a meno di lui. Punta di peso che però è molto veloce e attacca bene lo spazio, i friulani si poggiano su di lui per sponde e lanci lunghi ed anche per finalizzare, come dimostra l’ottimo bottino di quattro reti finora portato a casa.

