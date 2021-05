Simeone ci è riuscito di nuovo, la Liga è dell’Atletico Madrid

I Colchoneros campioni di Spagna per l’undicesima volta spezzano ancora l’egemonia di Real e Barcellona, una rivincita per Suarez scaricato proprio dai blaugrana l’estate scorsa. Sabato decisiva la vittoria a Valladolid

Un campionato prima dominato, poi quasi buttato e alla fine conquistato con un finale in crescendo. Questa è stata l’annata sull’ottovolante dell’Atletico Madrid che a inizio stagione sembrava inarrestabile. L’acquisto di Luis Suarez, per gentile concessione del Barcellona che ha ritenuto finita l’avventura dell’uruguagio in Catalogna, aveva dato quella scossa in più a un gruppo già competitivo. Distacco abissale accumulato sulle inseguitrici, gol a grappoli del pistolero e stagione che pareva indirizzata.

Ad un certo punto, però, ecco che qualcosa scricchiola. I punti lasciati per strada sono diventati troppi mentre Real Madrid e Barcellona, in crisi inizialmente, hanno iniziato a trovare la quadra e a inanellare vittorie. Il fiato sul collo dei colchoneros si è fatto sempre più forte per un finale thrilling. Il Barcellona di Koeman si è inceppato sul più bello mentre il Real di Zidane ha tenuto duro fino all’ultimo atto di sabato. Con il Valladolid l’Atletico prima è andato in svantaggio, poi il pari di Correa. Una manciata di minuti dopo errore fatale dei viola che liberano Suarez in campo aperto. Numero 9 ancora una volta implacabile siglando il gol che è valso l’11° titolo per i biancorossi di Madrid. Niente da fare per i blancos nonostante la vittoria in casa con il Villarreal.

Grande felicità per Diego Simeone, l’unico a spezzare il dominio delle due big del campionato spagnolo nelle ultime 17 stagioni. Per lui si tratta dell’ottavo titolo alla guida dell’Atletico Madrid in poco più di 9 stagione. Il suo gioco non sarà un piacere per gli occhi ma l’efficacia e la garra messa in campo dai calciatori guidati dal Cholo non ha avuto rivali. La difesa, comandata dal portierone Oblak, è come al solito la meno battuta del campionato con soli 25 gol subiti. L’attacco, invece, è secondo insieme a quello del Real Madrid, davanti inarrivabile il Barcellona con il pichichi Lionel Messi autore di 30 reti. Il suo ex compagno Suarez con la camiseta colchonera si è fermato a 21, penalizzato anche da un infortunio che lo ha tenuto fuori diverso tempo.

Suarez dopo il triplice fischio a Valladolid – Fonte foto eurosport.it

Proprio l’attaccante uruguagio è l’uomo copertina di questo trionfo dell’Atletico Madrid. Come detto dallo stesso giocatore a fine partita, la scorsa estate il Barcellona non ha creduto più in lui e l’Atletico gli ha aperto le porte di una nuova stimolante avventura. Il pistolero ha ripagato con quello che sa fare meglio, il gol. Un killer senza scrupoli in area la cui assenza si è sentita soprattutto in Champions League dove forse la squadra sarebbe potuta andare più avanti. Poco male se si considera come si è conclusa la stagione, con lui in lacrime sul prato del Valladolid e con una nuova impresa firmata Atletico, ancora una volta campione di Spagna.

Glauco Dusso