Silvio Baldini guiderà la nazionale maggiore nelle amichevoli di giugno. Lautaro si ferma ancora. Atalanta-Juventus un bivio per la Champions

Tempo di lettura 2 minuti

IL CT dell’under 21 sarò la guida, ad interim, degli azzurri nelle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. L’Inter dovrà fare a meno del toro per almeno le prossime tre gare. Il match di sabato alla New Balance Arena sarà uno spartiacque per la corsa europea, per entrambe le formazioni

In un momento di transizione, dopo il capitombolo della nazionale maggiore con conseguenti addii del presidente della FIGC Gravina e del ct Gattuso, Silvio Baldini è stato designato come tecnico, ad interim, della nazionale maggiore per le due gare amichevoli programmate per il 3 e il 7 giugno allo Stade de Luxembourg e al Pankritio Stadium di Candia (Creta). Le due succitate gare avrebbero dovuto essere il viatico per il mondiale al quale purtroppo non prenderemo parte. Baldini, uomo di calcio serio e schietto, sta facendo un ottimo lavoro con gli azzurrini con i quali è in piena lotta per la qualificazione al prossimo campionato europeo Under-21 che, nel 2027 si disputerà tra Albania e Serbia.

Lautaro Martinez ha subìto un nuovo infortunio, sempre al polpaccio sinistro, ma al soleo cioè in una zona diversa dalla precedente. Gli esami strumentali hanno escluso un problema grave, ma questo nuovo stop lo terrà fuori almeno per le prossime tre gare, le due contro il Como, sia campionato che coppa Italia, e contro il Cagliari. Il peso dell’attacco interista sarà, ancora una volta, sulle giovani spalle di Francesco Pio Esposito.

Atalanta-Juventus potrebbe essere la gara decisiva per la corsa europea delle due formazioni! Una sconfitta potrebbe davvero allontanare la vecchia signora dalla Champions, torneo che porta prestigio e denaro. La Dea anche è in rincorsa, ma ancora ben lontana e con speranze ridotte al lumicino, soprattutto perché la sua rincorsa è su ben tre squadre, il sorprendente Como, la Juventus appunto e la Roma di Gasperini. Luciano Spalletti però una certezza l’ha già acquisita, dato che oggi è stato ufficializzato il suo rinnovo di contratto sino al giugno 2028, cosa che il tecnico ha annunciato alla squadra con un discorso sul campo di allenamento.

Fonte foto: figc.it; gazzetta.it; fanpage.it

Luigi A. Cerbara