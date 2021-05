Sic transit gloria mundi. Juventus, 25 anni senza Champions

Se Pirlo e compagni festeggiano un quarto posto strappato per il rotto della cuffia, vuol dire che è davvero finita un’era

Finita un’era, o forse non ne è mai iniziata una nuova. Dipende un po’ dai punti di vista. Fin troppo scontato dire che si chiude un regno durato nove anni, meno scontato parlare di veri e propri scenari da fine impero. Per intenderci, quelli dove regna il patetico autoabbassamento dei propri standard per non parlare di fallimento. Di questo si tratta e non può essere altrimenti: le foto dei festeggiamenti nello spogliatoio, che fanno il paio con Claudio Zuliani (che si è lagnato del fatto che nessuno si fosse complimentato con i bianconeri per il successo in Coppa Italia, Pescara a parte), trasmettono l’amaro di quel vincere che prima era l’unica cosa che contava, adesso è di nuovo eccezione, qualcosa di straordinario, non di assolutamente normale per il club più scudettato del nostro calcio.

25 anni dalla notte magica dell’Olimpico, con la Champions conquistata domando l’Ajax di van Gaal, i futuri Juventini Davids e van der Sar, Frank e Ronald de Boer, Kluivert e Litmanen. Di acqua sotto i ponti ne è passata, eccome, non serve che vi stia a raccontare nel dettaglio le cocenti delusioni: la notte di Monaco di Baviera 1997, col gol di Lars Ricken che diede la coppa al Dortmund, la rete di Mijatovic del Real Madrid ad Amsterdam l’anno dopo, i rigori di Manchester nel 2003 fatali contro il Milan, questo per la Champions; in campionato invece la vittoria al veleno sull’Inter nello scudetto del 1998, la fatal Perugia con la staffilata di Calori sotto il diluvio universale nel 2000, di nuovo, tra gioie e dolori, il tricolore 5 maggio 2002, Calciopoli e la rinascita.

il pallonetto di Lars Ricken, pietra tombale sulle speranze bianconere di bissare la notte romana di Champions

25 anni dopo, la voglia di vincere la Champions è rimasta tale, crollata non tanto sotto politiche societarie miopi, quanto sotto l’inesorabile avanzata delle leghe (e dei soldi) stranieri. Sono decenni che ci troviamo di fronte a una squadra, se vogliamo dirlo, con una crisi di identità: troppo forte, al tempo, per competere in Italia. Troppo fragile -oggi come sempre- per competere in Europa. Nel corso degli anni la coppa dalle grandi orecchie sarebbe stata la coccarda definitiva per entrare nell’elite del calcio mondiale, Certo, si può contestare che nel gotha ci siano già PSG e Manchester City, e più per la visibilità delle stelle petrodollaresche, che per gli effettivi risultati. Resta sempre però l’impressione di una sorta di limbo che racchiude la squadra bianconera. La finale portoghese 2021 tra City e Chelsea è solo l’ultimo di una miriade di episodi. Non serve nemmeno stare a parlare dei cicli del calcio, di come ora il calcio inglese, un decennio fa quello spagnolo (e con le grandi epopee della Mannschaft tedesca e dei Bleus francesi) dettavano legge all’Europa e al mondo intero.

Tutto questo certifica una cosa: la progressiva dipartita del calcio italiano dal giro che conta, con le milanesi a far squillare i canti del cigno mettendosi in bacheca le Champions del 2007 e del 2010. Poi un progressivo spegnimento, in cui le finali del 2015 (Juve-Barcellona) 2017 (Juve-Real) e 2019 (Inter-Siviglia) restituiscono un calcio italiano ancora a buoni livelli, ma con la sindrome del braccino corto quando il traguardo dista giusto un paio di falcate. La summa di un movimento che attrae sì i campioni, ma sempre nella loro fase calante. Da Cristiano Ronaldo, a Smalling, Mkhitaryan, Gervinho, allo stesso Lukaku arrivato all’apice della sua carriera, arriviamo sempre in ritardo nell’accaparrarci l’oro del grande calcio.

Che ci possiamo fare? La situazione economica non aiuta di certo. Basta un rapido sguardo allo specchietto qui sopra per farsi due conti: la cifra monstre dei diritti tv in Premier League fa sì che la vincitrice del titolo Oltremanica guadagni praticamente il doppio di chi vince lo scudetto in Italia. L’assunto di fondo è proprio questo, vecchio come il mondo: chi è piu potente tende a diventarlo ulteriormente e chi sta sotto può solo accontentarsi delle briciole.

Una superiorità del resto del mondo tale che giocare assieme ai top club serve più al calcio italiano che non a quello estero, se parliamo di crescita e fatturati. Andrea Agnelli, con la Superlega, ha tentato di rilanciare non solo l’immagine di un club che, a meno di 4/5 partite azzeccate, difficilmente scalfisce il piombo delle fortezze dei superclub, ma quella di un intero movimento che ora come ora ha solo la Nazionale come reale possibilità di vincere titoli. Possibilità, chiaramente. Che la reale certezza del nostro potenziale la si avrà confrontandosi con le vere big, a cominciare dalla Francia, grandissima favorita di Euro 2020.

Dualismo anche nella gestione della res bianconera: da una parte il superingaggio di CR7, dall’altra una sincera voglia di programmazione: iniziata imponendo alla FIGC l’apertura alla squadre B in Lega Pro, continuata con lo sfornare di talenti (Frabotta, Fagioli, Dragusin: ne abbiamo già parlato QUI). Il nuovo corso è più psicologico che altro: bisognerà riabituare una platea -prima abituata a vincere- allo scorno del dover mangiare polvere prima di riassaporare nuove gioie.



Ora, con il post al sapore di addio di CR7 su Instagram, scorrono i titoli di coda nel film di tre anni tra la leggenda portoghese e la Vecchia Signora. Può davvero partire la rifondazione. Si chiude un ciclo, non si sa se a breve se ne riapre un altro. Il pensiero è a chi ha vissuto questi 25 anni aspettando il Godot dalle grandi orecchie. Tanto è noioso vincere in continuazione sempre lo stesso titolo, tanto è gratificante e leggendario raggiungere l’Eldorado dopo anni o decenni di perenne navigare.



Valerio Campagnoli (fonti Instagram, Tuttosport, Wikipedia, SkySport, Calcio&Finanza, ClassicGoals)